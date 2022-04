Massa dio un mensaje a la interna del Frente

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió ayer a la interna del Frente de Todos y afirmó que hay que pensar en el "contrato electoral" entablado con los votantes en 2019.

Además, apuntó a sectores de la oposición, a quienes acusó de pensar en 2023 y tratar de "limar al Gobierno" y al presidente Alberto Fernández, en medio de la interna del Frente de Todos.

"Hay una vocación de algunos sectores de la oposición por limar al Gobierno, limar la posición del Presidente, en todo caso, hacer leña de un árbol caído de un debate que tuvimos en el Frente de Todos y, me da la sensación, que creen que cuando peor mejor", resaltó Massa.

En momentos en que las tensiones dentro del oficialismo siguen latentes, el líder del Frente Renovador sostuvo: "Con matices, con opiniones, todos trabajamos para el éxito del Gobierno. Hay una cosa de querer meter ruido donde no lo hay".

"Hay alguna vocación de hacer daño, que afiches, que ruidos, que operaciones, de querer limar a la figura presidencial, básicamente porque están mirando el 23. Es un error porque éste no es un año electoral, la sociedad espera que nos pongamos de acuerdo en algunos temas", subrayó Massa.

Al ser consultado sobre si habían logrado dialogar entre todos los sectores del frente oficialista tras el acuerdo con el FMI, el titular de Diputados señaló: "Si lo logramos o no, los trapitos se lavan en casa. A mí me parece que la mayoría de los argentinos que nos eligieron en 2019 nos quieren ver trabajando juntos. Lo que tenemos que hacer es ponernos en nuestra cabeza que en varios temas podemos pensar distinto. Creo que tenemos que cumplir con ese contrato que nos pusimos en 2019".

Al referirse a la oposición, sostuvo que "hay que salir de la grieta y resolver problemas de fondo sin importar el partido al cual se pertenezca".

"Tenemos que desprendernos de las peleas y enfocarnos en lo que la sociedad necesita, ya que la mayoría de los argentinos nos quieren ver trabajando juntos y eso tenemos que hacer y lograr", aseguró.

Luego, el presidente de Diputados puntualizó en que "hay otra agenda que hay que cumplir que son tratamientos a largo plazo, tanto el presidente como la vicepresidenta estuvieron de acuerdo a que haga el llamado al consenso".