El Papa envió una carta al Presidente

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El 25 de marzo pasado, el Papa Francisco le envió a Alberto Fernández una carta cuyo contenido se dio a conocer ayer, y a través de la cual le sugirió al Presidente que trabaje "por el bien común" y en pos de "procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados" en el país.

En su cuenta de Twitter, el mandatario argentino publicó ayer una respuesta en la cual dijo que "valora sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este tiempo" y define al Sumo Pontífice como "un líder moral".

"Pensando en las actuales dificultades que tantos hijos e hijas de la Nación Argentina tienen que enfrentar, imploro el auxilio de nuestra señora de Luján para que, intercediendo ante el Señor Jesús, príncipe de paz, les obtenga a usted y a sus colaboradores la asistencia del espíritu de la verdad para trabajar por el bien común y procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados", expresó el jefe del Vaticano en su misiva oficial.

Esta carta, escrita con tono amable y afectuoso, fue una respuesta a un mensaje que Fernández le había enviado al Papa para felicitarlo por el aniversario de su elección como Sumo Pontífice, quien el pasado 13 de marzo cumplió 9 años al frente del Vaticano.

"Aprecio su amable gesto y confianza. Lo animo a cultivar la continua búsqueda de los grandes ideales que promueven el respeto y el valor de la dignidad de todos los hombres y mujeres, con la convicción de que formamos parte de una sola familia", subrayó.

Al hacerse eco del mensaje que le dedicó el Papa, el jefe de Estado hizo un tuit alusivo: "Estimo profundamente la carta que me envió. Valoro sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este tiempo y agradezco de corazón sus buenos deseos. El mundo tiene la fortuna de contar con un líder moral que promueve la paz, la equidad y la unidad", expresó Alberto Fernández al compartir la carta del Papa en su cuenta de Twitter.