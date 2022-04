“Habría que analizar muy bien los pro y contra de extender la jornada escolar”

En las últimas horas se conoció que las escuelas primarias de jornada simple del país, tendrán una hora más de clase por día, con lo que la jornada diaria se extenderá de 4 horas a 5 horas. La propuesta es del Ministerio de Educación nacional y será acordada con las provincias este viernes en la reunión del Consejo Federal de Educación. Cada una de las provincias deberá decidir cómo se implementará esta extensión de la jornada escolar.Ayer, durante la entrega del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que se llevó a cabo en el edificio del DIAT, fueron consultadas dos directoras del nivel primario: “Sería una cuestión para analizar en profundidad, con detenimiento porque como todas las cosas tiene sus pro y sus contras. Hay barrios donde los chicos tienen ciertas vulnerabilidades y como dije habría que evaluarlo con detenimiento para que los beneficios sean mayores que los costos”, señaló Liliana Spesso, directora de la escuela Madre Teresa de Calcuta. Por su parte, Liliana Baigorria, directora de la escuela N° 851 Ángela de la Casa, opinó: "tenemos alumnos con muchas dificultades y una hora más implicaría que algunos chicos salieran casi de noche o entren muy temprano. Hay muchas cosas a atender y comprender. Vamos a esperar las disposiciones y después veremos cómo llevar esto a la práctica sin ocasionar ningún desequilibrio”.SOBRE EL APORTE DEL FAE“Siempre el aporte de la Municipalidad es bienvenido, sobre todo porque nos ayuda en la parte de infraestructura donde sabemos todos que los costos son importantes, y más allá de lo que recibimos de provincia, también este aporte es fundamental para seguir brindando espacios lindos para que nuestros chicos puedan trabajar, comentó la directora de la escuela Madre Teresa de Calcuta. Y agregó: “Siempre hay cosas para mejorar, buscando que nuestros alumnos estén cómodos y puedan desarrollar de este modo sus aprendizajes en un ámbito adecuado. En eso trabajamos todos los días”; resaltó. Por su parte, Liliana Baigorria, manifestó: “Muy agradecidos desde la institución, porque nosotros ya veníamos con un proyecto desde 2020/21, y ahora estamos viendo la posibilidad de concretarlo, siempre pensando en mejorar nuestras instalaciones, gracias a este aporte que nos están brindando”. “Todos los años aparecen cosas para hacer, para acondicionar o incorporar. Las escuelas son como nuestras casas, donde se van deteriorando ambientes, se rompen elementos y es necesario ir renovando cosas, en este caso siempre pensando en el beneficio de la comunidad educativa en su conjunto”, indicó la directora.LOS GREMIOS CUESTIONANMientras tanto, una vez conocida públicamente esta iniciativa, surgieron dudas en la comunidad educativa y, más específicamente, desde el sector docente. Ante la preocupación, El Litoral consultó con los principales referentes gremiales, quienes se mostraron sorprendidos por el anuncio y plantearon reparos sobre la aplicabilidad de la medida. "No tenemos conocimiento de la propuesta de Nación porque no hemos sido consultados", expresó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera y Amsafe, quien adelantó que se reunirá la Junta Ejecutiva del sindicato nacional y solicitarán una reunión urgente con la cartera educativa. Por su parte, Sergio Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe, indicó que en términos pedagógicos podría llegar a ser una buena medida, pero cuestionó la oportunidad en que fue planteado el tema. "Soy partidario de avanzar sobre la jornada completa, por lo que creo que todo lo que sea mejorar el aprendizaje son medidas a considerar, pero que sea solo una hora más no alcanza a esos efectos". "Por otro lado, no está claro cómo se implementaría este cambio. La gran mayoría de los docentes tienen doble cargo y se les dificultaría cumplir con esto. Además, los chicos tendrían que entrar a las siete de la mañana para que la jornada no avance sobre el turno de la tarde, pero en el medio tenemos un déficit de edificios escolares muy importante. Entonces, me parece que es algo inaplicable en lo inmediato y que debería ser tratado con tiempo en el marco que corresponde que son las Paritarias", completó Bayúgar. En tanto, el Secretario General de UDA, Sergio Romero, indicó: "estamos sorprendidos, nos enteramos de la noticia por los medios".