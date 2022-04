Lali arrasadora: agotó las entradas en el Luna Park

La actriz y cantante Lali Espósito anunció este lunes en las redes sociales su regreso a los escenarios con una primera escala en el porteño Luna Park el 23 y 24 de junio, con lo que dará comienzo formal al "Disciplina Tour" y le pondrá fin a una espera de tres años.

A las pocas horas se agotaron las localidades para el 23 de junio y se anunció la segunda fecha para el día siguiente y el público hace cola de espera en el portal de venta de las entradas.

Desde la semana pasada, los fanáticos de la artista estaban intrigados porque habían aparecido en las calles de la ciudad de Buenos Aires, pósters con la foto de ella luciendo un casco metálico, la palabra 'atención' (letra de su canción 'Disciplina') y la fecha del 4 abril.

“El que venga va a ver el mejor show de su vida. Esto es pop, mamita. Voy a cantar las canciones de siempre y las nuevas, junto a invitados", sostuvo Lali a través de un vivo de Instagram que generó intriga y memes en las redes al no saber de qué se trataría el anuncio.

"Después de 1.160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del orto, de haber estado físicamente en otro país con algo increíble como es esta serie ("Sky Rojo") y alejada de mi ciudad, tenemos una fecha en el Luna Park, carajo. No puedo estar más feliz", sostuvo.

Lali, quien entretuvo varios minutos a sus seguidores para alargar lo más posible hasta que finalmente frente a los 35 mil conectados largó la noticia, señaló que el 23 de junio se pondrá en marcha el "Disciplina Tour" con "quizás el mejor show" de su "vida" que ya está "creando y planeando" junto a su equipo de trabajo.

"Chicos, tenemos show. Tanto que queríamos esto. Para mi un show es lo más grande que hay, porque no hay lugar donde sea más yo que ahí, haciendo música en vivo. Es muy importante volver a tocar, volver a sentir esa energía", señaló, después de un largo ida y vuelta con sus seguidores, entre los que estaba conectada la cantante rosarina Nicki Nicole.

A las pocas horas de salir a la venta los tickets para su primer show tras el parate pandémico, se agotó el primer Luna Park. Por lo tanto, este martes se anunció el segundo show (24 de junio) también en el Luna, confirmando las ganas que tienen sus fans de volver a verla bailar y cantar en el escenario.

Desde España, donde se encuentra rodando para la tercera temporada de la serie de Netflix, confirmó que antes de su vuelta habrá nuevas canciones como adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio, con el que intentará seguir revalidando sus credenciales como estrella pop. Lali este 2022 ya anticipó sonidos de su próximo disco con canciones como "Diva", "Disciplina" y "Cómo tú".