Dos partidos el día viernes

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer el programa de partidos para la disputa de la cuarta fecha del torneo Preparatorio, primera de las revanchas, que se disputará en distintos días y horarios.

Este viernes habrá dos partidos: a las 21.30 Argentino Quilmes vs. 9 de Julio (Zona A) y Peñarol vs. Independiente (Zona B). El miércoles 13 jugarán Ben Hur vs. Libertad (Zona A) y el martes 19 completarán Atlético vs. Unión (Zona B).



MARCHA DE LAS FORMATIVAS

El pasado sábado se disputó la Tira B de Formativas, segunda fecha, de la ARB. El dato saliente fue la incorporación al torneo de Atlético Pilar, que enfrentó a Ben Hur en el Coliseo del Sur.

El detalle de los resultados: U13: Peñarol 26 – Unión 88; Atlético 43 – Independiente 68; Libertad 92 – 9 de Julio 41.

U14: Ben Hur 106 – Pilar 10; Libertad 86 – 9 de Julio 51.

U15: Libertad 82 – 9 de Julio 58; Atlético Rafaela 34 – Independiente 58.

U16: Ben Hur 91 – Pilar 29 e Independiente 62 - Atlético 47.

U18: Peñarol 40 – Unión 106; Libertad 102 – 9 de Julio 75.

Grand Prix Femenino: U18: Independiente de Ataliva 40 – Unión 38; Unión 56 – Ben Hur 37; Independiente 52 – Ben Hur 55.

La tercera fecha de las Formativas masculinas, se jugará el sábado 9 con esta programación: Tira A, desde 10.30 U14 Libertad vs. Peñarol; U16 12.30; Ben Hur vs. Unión a las 10.30 U14 y 13 U16; 9 de Julio vs. Independiente, 12.30 en U14; 14.30 en U16. Quilmes vs. Atlético jugarán en U18 y U16 la semana que viene.



FEMENINO

El torneo de primera femenino tendrá la tercera fecha. Este jueves a las 21.30 abrirán Libertad vs. Independiente de Ataliva y el viernes completarán en el mismo horario, Ben Hur vs. Unión de Sunchales.