Voley: Almagro festejó en inferiores

Fue un fin de semana perfecto para las categorías inferiores de Almagro durante el fin de semana en los Grand Prix de la Asociación Rafaelina de Voley, jugando dos torneos en Sunchales. El sábado fue la competencia Sub 16 en el Club Unión con la participación de 13 equipos, de los cuales 3 fueron Almagro de Rafaela.

El equipo A ganó los 3 partidos de la zona y disputó la final vs Unión A, a quien le ganó por 2 a 0, obteniendo así el primer puesto del Grand Prix.

El domingo fue el turno del primer GP de Sub 13. Almagro también presentó tres equipos y el equipo A obtuvo el primer puesto.



ARRANCO EN PRIMERA

El domingo 3 de abril se puso en marcha el torneo de primera división femenino de la ARV con dos partidos.En Sunchales, fue victoria de Unión sobre Almagro por 3 sets a 1, mientras que en San Vicente, Libertad le ganó por 3 a 0 a Brown. Libre quedó 9 de Julio.

El domingo venidero se jugará la segunda fecha con estos encuentros: 9 de Julio vs. Unión y Almagro vs. Brown. Libre: Libertad.