Buen inicio de BH en el Regional de Inferiores

Ben Hur inició el Torneo Regional Juvenil AFA enfrentando a Sportivo Belgrano de San Francisco como local. La BH sumó dos victorias y un empate. En la próxima jornada recibirá a 9 de Julio de Morteros, el miércoles 20 de abril.

La actividad juvenil tuvo desarrollo en la tarde del miércoles, por la primera fecha de la Zona Nº 3 del certamen regional, en la cancha Auxiliar Nº 3. En primer turno fue victoria del Sub 13, luego se impuso el Sub 15, y en el cierre de la jornada fue igualdad en Sub 17

Este es el resumen: Sub 13: Ben Hur 1 (Agustín Imoberdorf) vs Sportivo Belgrano 0.

Sub 15: Ben Hur 2 (Bautista Ferreyra y Martín Buffa) vs Sportivo Belgrano 0.

Sub 17: Ben Hur 2 (Genaro Comba y Facundo Góngora) vs Sportivo Belgrano 2.