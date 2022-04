Arbitros del Federal A

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer las designaciones para la tercera fecha del torneo Federal A, a jugarse este fin de semana. El partido de la Zona Norte que disputarán en Villa Ramallo el domingo el local Defensores y Unión de Sunchales será dirigido por Marcelo Sanz, de Mar del Plata. El equipo sunchalense intentará conseguir sus primeros puntos, tras las derrotas sufridas ante Sarmiento de Resistencia y Douglas Haig de Pergamino.La jornada comenzará el sábado con dos partidos: a las 19.30 Sarmiento vs. Atlético Paraná, Nahuel Viñas; y a las 20.30 Racing de Córdoba vs. Crucero del Norte, Joaquín Gil.El domingo también se medirán: a las 15.15 Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro, Maximiliano Macheroni; 15.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Boca Unidos de Corrientes, Jonathan Correa; 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Juventud Antoniana, Lucas Cavallero; 16.30 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Sp. Las Parejas, Guillermo González y Central Norte de Salta vs. Defensores de Pronunciamiento, Francisco Acosta. Libre: San Martín de Formosa.SUDAMERICANO SUB 20 FEMENINOArgentina empató sin goles con el anfitrión, Chile, en el partido que abrió ayer el Sudamericano Sub 20 femenino de fútbol, que dará dos pasajes al Mundial de la categoría de este año en Costa Rica. El encuentro se desarrolló en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, de La Calera, y abrió el grupo A del certamen, que completan Perú, Venezuela y Colombia.Hoy, por el B, jugarán Brasil-Uruguay y Bolivia-Ecuador y quedará libre Paraguay. Argentina participó por última vez de la Copa del Mundo juvenil en 2012 y no clasificó a las citas de Canadá 2014, Papúa Nueva Guinea 2016 y Francia 2018.