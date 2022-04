Con el clásico de arranque

Este jueves se pone en marcha la fecha 3 del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa del clásico sunchalense: Deportivo Libertad vs Unión.El encuentro, correspondiente a la zona B, comenzará a las 21.00hs y tendrá el arbitraje de Ángelo Trucco. Las reservas lo harán a las 19.30hs.Los ‘Tigres’ vienen de perder por la mínima con Sportivo Norte, mientras que los ‘Bichos Verdes’ superaron a Quilmes 1 a 0.La fecha continuará mañana y se completará el domingo. El programa es el siguiente:22.00hs Dep. Aldao vs Dep. Ramona, Arg. Quilmes vs Bochófilo Bochazo, Argentino de Vila vs Atlético María Juana.16.00hs 9 de Julio vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Dep. Tacural, Brown vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Talleres (MJ) vs Florida.