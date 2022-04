Salmonelosis, la enfermedad que se constató en un tambo del Departamento Castellanos

La Salmonelosis es una enfermedad infecciosa de distribución mundial que afecta a una gran variedad de especies inclusive al hombre. Es producida por microorganismos del género Salmonella spp., de los que se conocen más de 2.300 serotipos, y se encuentra muy difundida en las explotaciones de producción lechera.

Precisamente, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (FCV – UNL) confirmó casos en dos establecimientos lecheros, uno en la provincia de Córdoba (Dpto. San Justo) y otro en la provincia de Santa Fe (Dpto. Castellanos).

En el tambo santafesino, los animales afectados fueron siete vacas lecheras adultas entre 3 y 6 años desde recién paridas hasta los 30 días post parto los cuales desarrollaron signología de diarrea acuosa maloliente y sanguinolenta.

Según el equipo de expertos liderado por el Dr. Martín Allassia, los animales presentaban “hipertermia, caída marcada de la producción, depresión y disminución del consumo de alimento”. Como método complementario se realizó la extracción de muestras de sangre a cada vaca afectada y se remitió la misma en un tubo con anticoagulante al Laboratorio de Análisis Clínicos de la FCV para la realización del hemograma completo y cuerpos cetónicos.

De acuerdo a la información brindada por los especialistas, los animales recibieron tratamiento médico inyectable durante tres días de 5 mg/kg/día de enrofloxacina, 2,2 mg/kg/día de meglumina de flunixín y 10 mg/kg/día de Membutona. “Dos vacas murieron a pesar del tratamiento y se les realizó necropsia en donde se observaron lesiones de subictericia, hepatomegalia marcada y enteritis fibrinosa y hemorrágica”, describieron.



MUESTRAS Y RESULTADOS

Se tomaron muestras de hígado e intestino que se acondicionaron en formol al 10% y se remitieron a un laboratorio privado para evaluar alteraciones histopatológicas. A la vez, se recolectaron en bolsas estériles muestras de hígado, bazo, pulmón y ganglios linfáticos mesentéricos las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Microbiología (FCV - UNL) para estudios bacteriológicos.

El cultivo se realizó en agar Mac Conkey y realizando un repique en medio nutritivo se realizaron las siguientes pruebas: TSI, Indol, Movilidad, Citrato, Fenilalanina desaminasa, Urea, Lisina decarboxilasa y ONPG (Prueba de O-nitrofenil-β-D-galactopiranósido). De las muestras de sangre remitidas, en todos los casos se observó neutrofilia con desvío a la izquierda (leucograma inflamatorio). “Otras alteraciones hematológicas detectadas fueron monocitosis, aumento del hematocrito e hipoproteinemia”, revelaron.

Por otra parte, los resultados de la histopatología mostraron “enteritis necrotizante difusa y severa con trombosis vascular”. En los cortes de hígado, los profesionales observaron varios focos pequeños de células inflamatorias en el parénquima, compuestos por macrófagos y, en menor medida, linfocitos y neutrófilos (hepatitis histiocitaria multifocal).

“En el cultivo microbiológico se pudo observar el desarrollo de colonias incoloras, transparentes (lo que indica negatividad al consumo de lactosa). Todas las pruebas bioquímicas dieron compatibles con Salmonella spp. y resta realizar la tipificación de la misma”, indicaron.



DIAGNÓSTICO

Teniendo en cuenta la presentación clínica y los resultados de los métodos complementarios el equipo médico llegó a la conclusión que los casos se debieron a Salmonelosis. Debe señalarse que esta enfermedad causó “muertes de animales adultos en los establecimientos” y los bovinos afectados, que sobrevivieron al cuadro agudo, perdieron mucho estado corporal y nunca recuperaron la producción por lo cual fueron vendidos con destino a faena.

“Esta causa debe considerarse dentro de las enfermedades diferenciales de vaca caída con depresión del sensorio, diarrea, ictericia/subictericia principalmente asociada a una situación estresante fisiológica (periparto), fundamentalmente en períodos de transición inadecuados o patológicos asociados por ejemplo a micotoxicosis”, señalaron los veterinarios. Y agregaron: “muchas veces la Salmonelosis no es reconocida en este grupo etario por estar considerada como una enfermedad exclusiva de los terneros”.



SOBRE LA ENFERMEDAD

El principal impacto de la Salmonelosis ocurre en los sistemas de crianza artificial de terneros, produciendo cuadros entéricos y septicémicos que pueden desarrollarse en forma de brotes, provocando alta morbilidad y mortalidad. Existen pocos reportes de casos en animales adultos, en donde la sintomatología es normalmente confundida con otras enfermedades causantes de diarreas como paratuberculosis, acidosis ruminal, leucosis o micotoxicosis.

Si bien en este caso no se realizó la tipificación, frecuentemente se encuentran en S. dublin y S. typhimurium. “Los casos ocurridos en animales adultos suelen estar asociados a episodios de inmunodepresión fisiológica (parto) o patológicas (micotoxinas, DVB, etc.) y por este motivo se sospecha que los animales eran portadores de la bacteria, necesitando de una disminución del sistema inmune para producir la patología”, concluyeron.