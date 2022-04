En medio del caos, la agroindustria le presentó una solución al Gobierno

El escenario que afrontan los sectores productivos a partir de la escasez de combustible es realmente preocupante. En muchas regiones, donde todavía el proceso fuerte de cosecha de soja no comenzó, la limitante para cargar gasoil es una realidad. A raíz de esta situación, desde el sector privado rápidamente se movieron para aportar una solución temporal a la problemática.

La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) le propuso al Gobierno nacional que establezca por resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que, más allá del corte obligatorio vigente del 5%, las empresas mezcladoras puedan usar biodiesel hasta un máximo del 20%.

Para la entidad, Argentina “puede sustituir rápidamente y a precios competitivos” el faltante de gasoil derivado de la escasez y el aumento de precios causados por el conflicto bélico en la región del Mar Negro.

Las estimaciones de importación calculan en unos US$ 13.500 millones durante el 2022 el costo del GNL, gas de Bolivia, gasoil y fuel oil para usinas y Transporte y naftas para vehículos, principalmente entre mayo y septiembre, y podría agravarse aún más.

“Argentina cuenta con una capacidad de producción de 3,9 millones de toneladas de biodiesel, en la zona de Rosario, donde las empresas de molienda de soja tienen ociosa casi un 60 % de su capacidad de producción de biodiesel”, indicaron desde CARBIO.

Desde el sector aseguran que hay una capacidad de producción que se encuentra ociosa porque no pueden abastecer el mercado interno ya que “la legislación nacional nos excluye”. Por eso, desde la entidad que preside Luis Zubizarreta afirmaron que “con una simple resolución podemos salir a abastecer todo el déficit de gasoil a precios de mercado”.

Por último, CARBIO señaló: “un mercado libre de oferta y demanda en la que puedan participar todas las empresas de biodiesel registradas en Argentina puede asegurar el abastecimiento en las mejores condiciones precio para el consumidor, y con un menor impacto en la salud dado que es ambientalmente mejor”.



LAS BOLSAS VAN POR MÁS CORTE

Las entidades bursátiles del país (Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Córdoba; Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Bolsa de Comercio de Chaco; Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe) emitieron un comunicado para reafirmar la vital importancia que presentan los biocombustibles, teniendo en cuenta que la situación en el Mar Negro puede agravarse, provocando “el desabastecimiento de energía a nivel mundial y una puja entre los diversos países importadores”.

Al respecto, indicaron: “la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles utilizando los biocombustibles. Nuestro país puede alcanzar 3,9 millones de toneladas de producción de biodiesel, concentradas principalmente en la provincia de Santa Fe, donde se integran con las empresas de molienda de soja”. Y advirtieron: “en la actualidad, este importante sector industrial tiene casi un 60% de capacidad productiva ociosa”.

Según las estimaciones de consultoras especializadas, a valores actuales de energía, Argentina deberá importar aproximadamente unos 13.500 millones de dólares durante el 2022 entre GNL, gas de Bolivia, gasoil y fuel oil para usinas y transporte, y naftas para vehículos, concentrados principalmente entre mayo y septiembre.

Los empresarios indicaron que los estándares vigentes para la producción de biodiesel establecidos para un corte del 10% y las experiencias en su uso puro, “muestran el potencial técnico del producto para sustituir al gasoil en el transporte”. De hecho, para reforzar su postura, manifestaron que hay experiencias exitosas en el uso del biodiesel puro B100 en flotas de camiones y buses de transporte de pasajeros.

“En este sentido, incrementar la utilización de fuentes de energía renovables producirá beneficios para el medio ambiente y la salud humana. Dado el compromiso de Argentina de avanzar en la reducción de GEI y alcanzar la carbono neutralidad hacia 2050, este factor no debe soslayarse”, remarcaron las entidades.

Las entidades expresaron que una mayor producción “tendría un aporte muy importante al desempeño de la actividad económica y la generación de valor”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las Bolsas de Cereales y de Comercio proponen a las autoridades nacionales “establecer por norma que, más allá del corte obligatorio vigente del 5%, las empresas mezcladoras podrán usar biodiesel hasta un máximo del 20%”.

Y concluyeron: “este adicional deberá ser consecuencia de mercado libre de oferta y demanda en la que podrán participar todas las empresas productoras de biodiesel registradas en Argentina, de manera de asegurar el abastecimiento en las mejores condiciones posibles de calidad y precio para el consumidor”.