Los contratistas también admiten problemas para conseguir combustible

La Federación Argentina de Contratistas de la Maquinaria Agrícola, que preside Jorge Scoppa, manifestó su preocupación por los reportes que sus asociados están haciéndole llegar sobre la situación de escasez de combustible y los sobreprecios en una época clave del año como es el inicio de la cosecha gruesa.

“Hoy por hoy el combustible debería estar en $125 y nos están cobrando de mínima $150 hasta $180 inclusive sin boleta y subfacturación –contó Scoppa en el micro agropecuario de ayer en ADN Rural-. En las estaciones nos dicen claramente y de buena manera que no les están entregando fluidamente y que si no se cubren con precio, no entregan”.

Además, se suma el problema del transporte de cereales en camiones que son los que sacan la producción de los campos con destino a acopios y puertos, que en zonas de Córdoba y el sur de Santa Fe están varados al costado de la ruta, algunos sin combustibles y otros en estado de protesta reclamando una solución.



SE PUEDE AGRAVAR

Desde FACMA alertan que esto podría agravarse porque esto sólo es el inicio de la cosecha, con un 20 a 25% del total trillado, cuestión que podría generar un cuello de botella aún peor para las próximas semanas cuando se empiece a sumar el grueso de la zona núcleo agrícola y el norte del país.

“En la zona de Rafaela y hacia el norte de la provincia, aún no comenzaron los trabajos fuertes en soja por lo que, si no toman medidas urgentes, se va a agravar la situación”, indicó Scoppa. “Lamentablemente, acá en Casilda y hacia el sur provincial se está viendo la desesperación de los productores y contratistas recorriendo las estaciones de cualquier bandera para hacerse de 1.000 a 1.500 litros para salir del paso; lo extraño de todo esto es que el consumo de combustible es el mismo de todos los años, no es que estamos ante una super cosecha”, explicó el presidente de la FACMA.

Indagando en las posibles causas, los contratistas señalan que Argentina vino haciendo mal las cosas en los últimos años, subsidiando fuertemente el combustible. “Es irreal que nosotros paguemos por un litro 75 ctvs de dólar (real) cuando en el mundo este valor es de 1,30 y en Europa incluso se paga hasta 1,70 US$/litro; entonces esta es la consecuencia de tener tantos tipos de cambio y una economía tan desordenada”, analizó Jorge Scoppa. Cabe señalar que, excepto YPF, el resto de las petroleras deben importar parte de su stock, lo cual pone presión a la marca nacional cuando se producen estos picos de demanda.



QUÉ DICE YPF AGRO

Ante la escalada de protestas y declaraciones de entidades de la producción reclamando por la urgente solución al problema de la escasez de combustibles, YPF señaló a través de un comunicado que está haciendo sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener la creciente demanda de gasoil en un contexto de escasez internacional de combustibles.

"La compañía aumentó su oferta de gasoil en el mercado durante el mes de marzo y los primeros días de abril, alcanzando los mayores niveles de oferta de los últimos diez años. Estos números reflejan el compromiso de YPF con los distintos canales y consumidores del mercado", indicaron ayer desde la petrolera. Por último, destacaron que el gasoil para la producción agropecuaria está garantizado a través de la red de YPF Agro con su producto Infinia diésel en todo el país: "YPF sigue de cerca la evolución del abastecimiento de gasoil en el país y está implementando todas las medidas que le permitan aumentar la producción, la oferta del producto y atender a una demanda creciente".



EL CONTEXTO

El transporte interno de cereales por camión está entrando a los dos meses de máxima actividad del año. “Durante el tercer mes del año, el ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario creció 19% respecto de igual mes del año anterior; considerando aquellos vehículos de carga que arriban diariamente a los puertos, el número de vehículos fue de 89.123”, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario. “El acumulado en los primeros tres meses del año alcanza 207.113 camiones, un 8,2% por encima del número de unidades arribadas en el primer trimestre del 2021”.

Para entender la importancia de este período que comienza en abril, vale destacar la nueva proyección de exportaciones de los principales productos agroindustriales que estimó la BCR esta semana: asciende a US$ 41.053 millones, US$ 2.442 millones más que la estimación de marzo, lo cual de sostenerse estos precios, el sector superaría el récord de 2021”, destacó la entidad.