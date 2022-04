El Concejo reconoce a empresas centenarias

Por iniciativa del bloque Juntos por el Cambio, y la autoría del edil radical Miguel Destéfanis, el Cuerpo legislativo aprobó, por unanimidad, una Resolución que las declaró de Interés Municipal por haber alcanzado o superado los 100 años de trayectoria. Ellas son: Acastello y Rosso Rafaela S.R.L., Vidrios Bravi, Casa Carena, Óptica Lencioni, Hacendados, de Rafaela, Perfumería Oliveras, Cabaña "La Magdalena", Empresa Familiar "Guillermo Vincenti", Diario "La Opinión y Rafaela Alimentos y Rosetti Hermanos SRL.Vale aclarar que en el proyecto de Resolución original, que tuvo despacho favorable de Comisiones, se incluía a 10 empresas, pero en las últimas horas se incluyó una mas (Rosetti) debido a la dificultad encontrada por el mentor su mentor para obtener información que establezca la fecha de iniciación de actividades de muchas empresas. Destéfanís recurrió a registros del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y también de las dependencias municipales encargadas del empadronamiento de actividades económicas. Fue así que con los escasos datos obtenidos llevó adelante el objetivo de distinguir a las empresas centenarias rafaelinas. A partir de estos inconvenientes no se debe descartar que haya otras firmas con más de un siglo de existencia.Entre los considerandos del proyecto se establece que se otorgan en mérito “a una labor comercial sostenida en el tiempo, y un aporte significativo al desarrollo productivo de Rafaela” y “cien años después de sus inicios, pese a las transformaciones tecnológicas de todo tipo y el surgimiento de múltiples formas de comercialización y venta, supieron sostenerse en el tiempo”Más adelante se indica que “estas empresas forman parte del ADN de la historia de los rafaelinos y que desde hace tantos años contribuyen a forjar una Rafaela productiva habiendo sabido superar crisis y momentos críticos de nuestro país”En el mismo sentido se expresa que “todas ellas han sabido perdurar en el tiempo, y han sobrevivido a períodos difíciles, incluso este mismo año, teniendo que enfrentar las vicisitudes de provocó la pandemia, reinventándose para poder adaptarse a los sucesivos cambios del mercado y a las nuevas formas de consumo de sus clientes. Y que, han sabido encontrar las estrategias de negocio que les permitieron continuar siendo líderes en sus rubros”.SON LA IDIOSINCRACIA RAFAELINAAntes de la sesión de este jueves, Miguel Destéfanis habló con La Opinión y contó los motivos que lo llevaron a impulsar este reconocimiento.“Lo primero a poner de relieve es que es realmente sorprendente saber que ya tienen más cien años y esto se destaca aún más cuando se referencia que nuestra ciudad tiene 142 desde que fue formada y se puede decir que muchas de ellas nacieron prácticamente junto con Rafaela. Significa, entonces, que hay tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, bisnietos y los que vengan de acá en adelante para que estas empresas sigan funcionando y subsistiendo”, apuntó el edil radical.“Con problemáticas e inconvenientes -continuó- tuvieron que superar gobiernos, contextos internacionales desfavorables, guerras mundiales y las dificultades de su propio entorno, porque estamos hablando que son empresas familiares, y sin embargo perduran en el tiempo. Por eso estamos convencidos que es una distinción muy justa y también necesaria, pero también para que las nuevas generaciones, hablo de jóvenes que en la actualidad tienen 20, 30 o 40 años, sepan que estas empresas que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y ven como normales, son una muestra cabal de la idiosincrasia de los rafaelinos, que siguieron estando en este lugar y perteneciendo a las mismas familias fundadoras, en su mayoría, y además tienen trascendencia no solo en lo local, regional, nacional y algunas de ellas traspasaron las fronteras de nuestro país con sus productos, exportando al mundo. Igualmente, es muy valioso para la gente grande, algunos de 80 o 90 años que van a venir al Concejo este jueves y serán reconocidos. Fueron parte de ellas cuando eran chicos, jóvenes y hoy siguen sus hijos, nietos y, en casos, hasta bisnietos están en la misma empresa”.De igual manera, destacó la cultura del esfuerzo y del trabajo que está reflejado en estas empresas con más de 100 años y la cantidad de empleo que le han dado a la ciudad. “Hoy, estamos todos en la cultura del “compre ya” y el “llame ya”, en lo inmediato y pensando que lo que sucedió hace un año atrás ya es pasado. Está claro que no hay que vivir del pasado, pero en este caso es distinto porque mantuvieron esa cultura del esfuerzo y del trabajo tan propia de los rafaelinos. Los primeros pobladores vinieron a esta tierra expulsados de sus continentes y que hayan formado y perdurado son claros ejemplos de ello. Siempre se dice que a las empresas la primera generación la hace, la segunda la mantiene y las tercera la consolida. Y esto lo vemos en la mayoría de estas 11 empresas. Además, estoy convencido que esto no se debe dar en muchas partes del país y me animo a decir del mundo que haya empresas que puedan sostenerse más de 100 años. Hoy, tienen, con suerte, 10 años y se desarman. Por eso, no me canso de recalcar que es de un valor grandísimo que hayan permanecido en el tiempo y ojalá lo puedan continuar”, sostuvo Destéfanis.A su vez resaltó otra cuestión de suma importancia que estas firmas le dieron a la ciudad como es el empleo porque “no es solo el trabajo para una familia sino que por ellas deben haber pasado cantidades de empleados”.Finalmente adelantó que “hoy, no caben dudas, que será un momento muy emotivo y de alegría porque estarán esas familias y algunas generaciones, que nos van a dejar su mensaje con recuerdos y el aliento necesario para no bajar los brazos en los momentos difíciles”.OTROS PROYECTOSLos concejales rafaelinos aprobarán hoy seis iniciativas entre las que se destacan dos Ordenanzas del Departamento Ejecutivo.La más relevante, por el impacto urbano que tendrá en el norte de la ciudad, es una Ordenanza para que el Cuerpo refrende en su totalidad el contenido del Convenio Marco de Colaboración suscripto en fecha 19 de Agosto de 2021, entre el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR., que permitirá la construcción de dos torres, con 48 unidades habitacionales cada una en el barrio San José.Por esa norma, el Concejo “acepta y agradece al IMV la donación seis terrenos de su propiedad, para ser destinados a espacio verde, uso comunitario u otro uso que el municipio determine” y, a su vez, autoriza al IMV a donar a favor del Fondo Fiduciario los inmuebles (12 lotes) de sus titularidad para que los destine “a la construcción de viviendas únicas y familiares en la ciudad”.La otra Ordenanza del oficialismo solicita se autorice una modificación presupuestaria (corrimiento de partidas entre dependencias municipales) para que la secretaría de Hacienda, a partir de un incremento de la recaudación de Coparticipación de Ingresos Provinciales (Impuesto sobre losIngresos Brutos), que exceda lo calculado en el Presupuesto aprobado por el Concejo, transferirá $ 9 millones a las Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, cuyas erogaciones se ven excedidas por efectos inflacionarios.Una Minuta de Comunicación, del bloque Juntos por el Cambio (JxC) solicita al Departamento Ejecutivo que se proceda a facilitar el Predio La Flor o aquel que la reemplace en un futuro, a aquellas personas que deben practicar con vehículos particulares, previo a rendir el carnet de conducir.Entre los fundamentos, se expresa que “años atrás, se encontraba habilitado el Predio La Flor y por alguna razón dejó de prestarse,haciendo que aquellas personas antes de rendir el carnet, utilicen la vía pública para el manejo, cometiendo una grave infracción por no encontrarse habilitados a manejar, y generando riesgos de accidentes”.Mediante similar instrumento, la misma bancada pide al Gobierno municipal que se refuerce de iluminación en calle Sacripanti, entre Los Colonos y Mariano Vera.Para ello argumentan que calle Sacripanti (frente al edificio del Instituto del Profesorado), porque “en esa cuadra solamente hay dos luces tenues que se encuentran tapadas por las copas de los árboles, volviéndose un sector inseguro”.Por otra Minuta, JxC pide se evalúe “la posibilidad de digitalizar en su totalidad el trámite de pedido de extracción de árboles, de manera que sea ágil y dinámico para los vecinos y evitar así que deban concurrir a la oficina ubicada en el corralón municipal.“Actualmente -sostienen-, el trámite para solicitar la extracción de árboles se realiza de manera personal completando un formulario en la oficina ubicada en el corralón municipal. Para muchos vecinos resulta dificultoso trasladarse, ya sea para los adultos mayores e incluso, para aquellos que cumplen un horario laboral.Finalmente, el mismo grupo político presentó una Resolución, por la que solicitan a Aguas Santafesinas (ASSA) que evalúe la posibilidad de llevar adelante un proyecto técnico en calle Progreso, entre Juan Abele y el Canal Norte, para la realización de la obra y provisión del servicio de cloacas.DOS REUNIONESEn la mañana de ayer, los ediles mantuvieron encuentros que fueron solicitados por Rafael Barreiro y por la asociación Revuelo Disidencia. En el primero de los casos la reunión, a puertas cerradas para la prensa, Barreiro pidió la intervención del Concejo en el conflicto, en estado judicial, que mantiene con el Municipio y un loteo lindero a su propiedad. A segundo turno, representantes del colectivo travesti-trans de Rafaela solicitaron conocer el estado de la Ordenanza que promueven para uncupo laboral para personas trans en el sector público municipal. Los concejales les informaron que se está trabajando sobre la base de la norma que se aplica en la ciudad de Santa Fe y pronto será tratada.