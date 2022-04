Estrenarán mañana el film "El camino eterno"

Un astrofotógrafo busca la foto perfecta del cielo estrellado, y para ello debe alejarse de las luces urbanas y viajar hacia donde están emplazados los grandes telescopios de los observatorios astronómicos de la Argentina. En su travesía descubre que está embarcado en una búsqueda colectiva que involucra también a investigadores, ingenieros, informáticos, mecánicos y muchos más apasionados del cielo.

Llega al Cine Gaumont el documental El camino eterno, producido por el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata.

El jueves 7 de abril se estrenará en el Cine Gaumont el documental El camino eterno, dirigido por Hernán Moyano. La película podrá verse en funciones diarias hasta el miércoles 13 de abril a las 14:30 hs. en la Sala 1 del Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635. Se trata de una versión adaptada a la pantalla de cine de la película realizada en formato fulldome que fuera producida y estrenada en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata.

El documental debe su nombre a que los guaraníes nombraban a la Vía Láctea como Tape Cue (el camino eterno), pues sobre ella llegaron los primeros habitantes de la tierra y por ella volverá la humanidad a los confines del cosmos.

El camino eterno es un impactante documental de divulgación que sigue los pasos del reconocido astrofotógrafo guatemalteco Sergio Montúfar Codoñer, en su afán de retratar las estrellas. Para ello se aleja de las ciudades y recorre un camino que lo lleva hacia los telescopios más importantes de la Argentina: los observatorios astronómicos de La Plata y de Córdoba, el observatorio Félix Aguilar y el Complejo Astronómico El Leoncito (ambos de San Juan).

Para el guionista, productor y director platense Hernán Moyano, este fue un proyecto demandante desde el punto de vista técnico ya que tuvo el desafío doble de generar una película documental tanto en un formato tradicional para cines como en un formato innovador como es el fulldome, que solo puede proyectarse en domos de los planetarios más avanzados del mundo. “Como director me siento orgulloso del proyecto ya que integra la divulgación científica, la tecnología y la educación en un proyecto visualmente atractivo que busca conscientizar acerca de la intervención del hombre en nuestro medio ambiente y sus consecuencias.”, señala.

El camino eterno fue coguionado y producido por Pablo Santamaría, coordinador del área de producción audiovisual del Planetario de la UNLP, y se convirtió en el segundo contenido narrativo generado con la tecnología fulldome en nuestro país, luego de la serie Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos (2017), con la cual Hernán Moyano ganó también junto al Planetario de la UNLP el premio Quirino a la Mejor obra de innovación animada de Iberoamérica, un premio que puede compararse al Oscar de la animación, en Tenerife, España.

Hoy, bajo este cielo límpido plagado de estrellas, no puedo evitar caer rendido al encanto de la noche. Todo rastro de cansancio y frío durante estas horas desaparece en la placidez de este paisaje. Aquí recibo la más espectacular lección de humildad: todo afán, deseo, codicia y ambiciones se me antojan pequeñas, intrascendentes.