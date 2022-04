Sobre Asociaciones Vecinales y la Federación de Entidades Vecinales

Por Rafael Barreiro



PARTE II



Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?

El ciudadano asiste a este proceso con resignación e indiferencia, cada vez más insatisfecho. Escucha los discursos que demandan e invitan a la participación en la política, pero la política partidaria, sólo para participar de la puja por la cosa. Un juego de palabras: partidos que parten y se reparten el queso. Y para depender disciplinadamente de las estructuras provinciales y nacionales, no importan las necesidades y las realidades locales. Y así aparecen delirios como un gobierno local que apoya al nacional en contra de los productores locales, o un besamanos disciplinado con el gobernador o el ministro que no aporta lo necesario para seguridad o salud o educación, pero a callar que somos del palo.

Hipocresía, venalidad, y ese instinto tan contemporáneo y rafaelino de antes que nada, no tener problemas con nadie y no meterse en problemas. Pensar que nuestros abuelos se batían a duelo hasta por el respeto…. No digo que sea para tanto, pero qué trágico es haber perdido la capacidad de llamar a las cosas por su nombre, de discutir todo lo que haya que discutir para construir verdaderos mecanismos y acciones democráticas y superadoras.

La gente termina impotente y descreída, y adopta una postura antisistema que no va más allá de la teoría, porque no actúa nunca contra el sistema. No se queja activamente, no acciona en contrario, no se rebela fiscalmente, se ponen de moda consignas vacías como aquella “que se vayan todos” y de alguna manera menos mal que termina ahí…. ¿Qué tendría de bueno sólo atentar contra el sistema? Aún en la crisis catastrófica en que nos encontramos, ¿podrían producir algo bueno acciones anárquicas o hasta radicalmente subversivas?

No son soluciones, serían más problemas y más graves.

Pero hay caminos. Los tiempos cambian y una elite no es imprescindible para acomodar las cosas. Claro que cuenta como cualquier sector y es imprescindible que acompañe. Pero el protagonista hoy bien puede ser ese vecino más maduro que es producto de su trabajo, su educación y su experiencia. No por mucho tiempo más, dada la inserción laboral y el desastre educativo de los jóvenes de hoy. Si no tienen cultura de trabajo, si terminan el secundario sin saber leer y escribir correctamente y mucho menos comprender un texto o elaborar un pensamiento complejo, es cuestión de tiempo que no hay bases ni recursos humanos adecuados en la ciudadanía común.

¿Entonces? ¿Quién podrá ayudarnos?



NADIE MÁS QUE

NOSOTROS MISMOS...

Ahora es cuando. No es que sea imposible arreglar el mundo, y el país, sino que no está al alcance de este colectivo. Pero hay mucho por hacer en nuestra vida cotidiana, que es una gran parte de nuestra vida, la mayor sin dudas.

Hay para ello una acción simbólica mínima, mágica, que es simplemente abrir nuestra puerta y salir a la calle. Abrir nuestra mente y mirar al vecino.

Acción vecinal. Participación vecinal. Organización civil y cívica como proyecto. Sencillo, sin pretensiones pero enormemente valioso.

La acción vecinal y las Asociaciones Vecinales pueden ser la llave del cerrojo para sortear las trampas de la democracia que tenemos, que aunque muy mala es el sistema menos malo, y así sí , luchar contra el sistema desde adentro. La gran batalla de correrlo para el lado que dispara. Estamos acostumbrados a que nos entretengan con falacias, con consignas, con teorías y relatos. Pero nuestra arma, nuestra kryptonita se llama participación y organización vecinal. ONG (Organización No Gubernamental) formal o informal, a como dé.

El sistema municipal debe entender que está para servir, no para mandar ni hacer negocios ni planes personales. Que su virtud y su éxito es servir, no ser importante y tener mucho poder y estructura.

Los vecinos actuando como ciudadanos deben vigilar y si es necesario reclamar y exigir que se les sirva, no en la acepción despectiva del sirviente sino en la virtuosa que hace grande al servidor. Y digo actuando como ciudadanos porque el ciudadano también tiene obligaciones que debe respetar. Es un invitado a convivir, no tiene más privilegios que los que comparte con todos y cada uno de sus conciudadanos.



ACCIÓN VECINAL!

Las Asociaciones Vecinales y su entidad de segundo grado, la Federación de Entidades Vecinales (FEV) tienen la representatividad. La deben ejercer, aportar y demandar lo que corresponda. El dominio y conocimiento de cada una de sus realidades geográficas y sociales individuales es infinitamente superior al de funcionarios de la ciudad. Y la sumatoria en la Federación es mayor que la de ninguna Secretaría esclarecida.

Y si no se les satisface, como hasta ahora, deberían crecer, si es necesario adquiriendo Personería Jurídica, si es necesario practicando políticas electorales que les permitan competir y designar a sus propios representantes, en principio en el Legislativo Municipal, y si fuera necesario más allá. Sería un desafío importante, una muy dura prueba de cuánto pueden organizarse y darse identidad adecuada, porque nunca la finalidad sería pujar por el poder en el concepto y las maneras que el poder tiene en estos tiempos. Sería adquirir poder para controlar al poder, y el desafío es no contaminarse, lo que no es poco ni fácil.

Pero de ninguna manera imposible, porque para casi todo se necesita sólo decencia, buena voluntad , y estar dispuesto a someter las ambiciones personales al conjunto. Porque el secreto es que las ambiciones personales sean aportar su esfuerzo como uno más, y transitoriamente.

Las vecinales podrían dar una lección de civismo y austeridad haciendo campaña de boca en boca y por los medios locales, distinguiéndose de los vergonzosos presupuestos de campaña de los partidos.

Podrían ofrecer la defensa de los intereses genuinos de los vecinos sin ningún tipo de compromiso partidario local, provincial o nacional.

Podrían ofrecer el trabajo de Concejales que no estén pensando en su futuro político, porque su futuro no es político sino volver a su trabajo en su barrio, sin intentar engrosar la enorme lista de quienes de un cargo pasan a otro, y a otro por muchos años. Sin rodearse de colaboradores de favor y de intimidad, porque los colaboradores serían otros vecinos en una etapa más temprana de formación pensando en ser útiles como sucesores del titular, siempre por un período por función. Dos períodos, uno en cada función, y a casa. ¿Y por qué no detentar cargos en las estructuras oficiales, relacionados con su origen y actividades? ¿Por qué en la estructura de Atención de Vecinales no puede haber cargos a disposición de funcionarios de ese origen? Y en otros sectores como salud o Control Público, por ejemplo. Serían cargos de las vecinales, que envían a la gente elegida al gobierno de turno para trabajar en esos lugares, de manera armónica entre los intereses del gobierno y las vecinales. Y sería personal contratado, mucho más económico y sencillo que el personal de planta y su estabilidad.

Muy claro es también que las Vecinales están libradas a su suerte económicamente. Están facultadas para participar de la construcción del Presupuesto Municipal, y hasta para solicitar Informes de Ejecución, pero se mira y no se toca…. Una situación injustificable. El Presupuesto debe considerar partidas para el financiamiento de las Vecinales. Este es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo. Y este Municipio (de Rafaela) es famoso por el altísimo porcentaje de recaudación de esos impuestos. Se mueven y gastan anualmente cuatro mil millones de pesos (datos del Presupuesto Municipal 2021 -para este 2022 ronda los 6.000 millones-) en las más diversas cosas, excepto en las Vecinales. No hay nada que justifique la persistencia de esa discriminación.

Mucho se habla estos días de los resultados de las elecciones vecinales del 20 de marzo pasado. Todo los opositores del gobierno de la ciudad insisten en la pérdida de trece de las quince conducciones puestas en juego, y suman las renovaciones con lista única en otros barrios. El gobierno local dice que perdieron listas oficiales en el sentido que eran quienes estaban a cargo, no las relaciona con sí mismo. Todo muy conveniente según el color del cristal con que se lo mire. Las dos cosas son parcialmente ciertas.

Pero lo concreto que nadie dice es que perdieron la mayoría de las listas que venían gobernando las vecinales, evidentemente porque la gente no estaba conforme con las gestiones. Porque como dijimos hasta ahora, la gente está cansada, está harta y quiere cambios. Se ha producido un recambio muy importante, y es necesario preguntarse qué llevó a tantas conducciones vecinales a no conformar. No es posible que tantas no se hayan esforzado, no es posible que nadie haya tenido ganas de hacer las cosas bien.

Debe analizarse, entonces, con mirada crítica el marco en el que desarrollaron el trabajo. Todas dependieron del Municipio. Cada intención de la vecinal es imposible de cristalizar si el interlocutor municipal no provee y no atiende las necesidades. Entonces, el fracaso en la gestión sí es del gobierno municipal. No porque las conducciones vecinales hayan sido más o menos afines políticamente al gobierno municipal, sino porque el gobierno globalmente no supo, no pudo o no quiso estar a la altura de las demandas en la mayoría de las vecinales, afines o no afines a él. Esto demuestra que la vecinal mendicante, sometida a las decisiones y órdenes del gobierno, es un sistema agotado y sin más futuro que esperar qué le deparan las decisiones de otros. No tienen entidad ni capacidad de gestión propias, son oficinas informales, extensiones en el exilio de los repartos municipales.

Por eso debe dotarse a las Comisiones Vecinales de verdadera capacidad de fuego ante el Municipio. Deben tener poder para reclamar las cosas que correspondan, y deben tener la valentía de deslindar claramente responsabilidades cuando se ignoran sus necesidades y la voluntad y los deseos de sus vecinos. (Continuará)