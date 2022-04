Confirmaron bono para jubilados de $ 6.000

El Gobierno confirmó que el bono a los jubilados será de 6.000 pesos, en un intento por compensar la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, en medio de las medidas que impulsa la Casa Rosada en la "guerra" contra la suba de precios. El presidente Alberto Fernández fue el encargado de dar los detalles del bono en la jornada del lunes último.

El monto de 6.000 pesos le corresponderá a quienes reciben la jubilación mínima. Desde ahí, recibirán un porcentual hasta quienes reciban jubilaciones mensuales de 38.630 pesos.

En la ANSeS ultimaban detalles en una nueva apuesta para compensar en las jubilaciones lo que se ha perdido por la inflación sin control de los últimos meses.

El bono se cobrará durante el mes de abril, a partir del día 18. Si bien la idea original del Gobierno era pagarlo con los haberes que empiezan a cobrarse en estos días, no llegó a realizarse el trámite.

El jueves último por la mañana, el Gobierno confirmó que habría un bono para jubilados a través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Al ser consultada sobre el tema, la vocera respondió: "Sí va a haber un bono para jubilados. Lo están trabajando la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, con el ministro de Economía, Martín Guzmán".

Finalmente, en las últimas horas fue confirmado por el presidente Alberto Fernández a través de la red social Twitter, quien confirmó que habrá un bono de hasta $6.000 para un grupo de jubilados y pensionados y para las personas que cobran beneficios no contributivos. El monto, que no quedará incorporado a los haberes sino que se percibirá por única vez, será puesto al pago entre los días 18 y 29 de este mes.

Alcanzará a unas 4,6 millones de personas, que son quienes cobran el haber mínimo del sistema contributivo, hoy de $32.630,40, y los beneficiarios de prestaciones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).



FERNANDEZ

Y RAVERTA

Finalmente este lunes, el presidente Alberto Fernández y la directora ejecutiva de ANSeS Fernanda Raverta anunciaron el pago del bono de $6.000 para fortalecer los ingresos de los jubilados y pensionados de menores haberes.

Oficialmente fue anunciado a través de ANSeS que la medida alcanza a un total de 4,6 millones de personas. Será un bono de $6.000 para jubilados y pensionados que perciban ingresos hasta un haber mínimo ($32.630). Quienes tengan ingresos entre $32.630 y $38.630, recibirán la diferencia hasta completar este último monto.



¿CUÁNDO SE PAGA?

El bono se abonará los días hábiles según terminación de DNI a partir del 18 de abril:

• 18/4: documentos terminados en 0

• 19/4: documentos terminados en 1

• 20/4: documentos terminados en 2

• 21/4: documentos terminados en 3

• 22/4: documentos terminados en 4

• 25/4: documentos terminados en 5

• 26/4: documentos terminados en 6

• 27/4: documentos terminados en 7

• 28/4: documentos terminados en 8

• 29/4: documentos terminados en 9

Para percibir el bono no es necesario realizar ningún tipo de trámite. Será depositado en la fecha indicada de forma automática y en la misma cuenta donde regularmente cada jubilada y jubilado cobra sus haberes. (Con información de NA, La Nación y ANSeS).