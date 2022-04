Un balance altamente satisfactorio en el esperado regreso de MotoGP

Por Víctor Hugo Fux (Enviado especial a Termas de Río Hondo). - Fue necesario que pasen tres años para que regrese el Campeonato Mundial de Motociclismo al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Desde aquel domingo 31 de marzo de 2019, cuando el español Marc Márquez y su Honda recibieron el último banderazo cuadriculado del fin de semana en la carrera de MotoGP corrió mucha agua bajo el puente.

La pandemia de Covid-19 que declaró oficialmente un año más tarde la Organización Mundial de Salud, obligó a reordenar un calendario que se desarrolló íntegramente en Europa, dejó sin chances a la Argentina.

Después, en febrero de 2021, el voraz incendio que afectó los boxes y otras dependencias del trazado santiagueño, atentó contra los buenos deseos de los organizadores y tampoco pudo correrse en nuestro país.

Desde que se confirmó el regreso de la fecha mundialista, no hubo pausas a la hora de trabajar para recuperar un escenario que lució mejorado en todos sus aspectos.

Un pavimento excepcional, otorgó a los pilotos una confianza absoluta pese a reducirse a solamente dos jornadas el movimiento en pista.

La falta del siempre necesario "engomado", no representó ningún tipo de dificultades, porque el "grip" estuvo a la altura de las circunstancias y así lo reconocieron desde el primer momento los protagonistas de un espectáculo de un nivel fantástico.

La sala de prensa también ofreció todas las comodidades que requieren los comunicadores para llevar adelante su tarea específica, pero en cambio la renovada sala de conferencias es de menores dimensiones respecto de la anterior.

Los boxes volvieron a lucir impecables a partir de una recuperación que pudo concretarse en tiempo y forma gracias al incondicional apoyo de empresas constructoras y personal especializado.

También se pudo advertir una mayor fluidez en el tránsito vehicular luego de habilitarse las nuevas obras de infraestructura, con una circunvalación que agilizó el ingreso y el egreso hacia y desde un circuito fantástico.

La ciudad termal se vistió de fiesta, como en sus mejores jornadas. Fanáticos que llegaron desde varias provincias y países vecinos, en su gran mayoría conduciendo sus motos de alta cilindrada, le pusieron color y sonido al espectáculo.

No puede quedar al margen de este análisis el impacto económico, que no solo aportó beneficios significativos a la hotelería, gastronomía y eventos de la provincia, sino de una amplia región en el norte argentino.

La ocupación de la totalidad de las plazas disponibles en Termas de Río Hondo (14.000 formales en hoteles y una cantidad apenas inferior en departamentos, casas particulares y campings), resume la importancia que representó para la ciudad el Gran Premio Michelin de la República Argentina.



UNA ATENCIÓN DE

EXCELENTE NIVEL

Eldo Marozzi, en su carácter de reportero gráfico y el que suscribe, tuvieron el privilegio de realizar una nueva cobertura periodística de un gran evento.

La experiencia, como tantas otras que compartimos desde hace varios años a nivel internacional (Rally Mundial, MotoGP y WorldSBK) fue enriquecedora, como siempre.

En esta oportunidad, sin embargo, tuvo un valor agregado por la generosidad de quienes nos recibieron con toda la calidez imaginable cuando llegamos y nos hicieron sentir como si estuviésemos en nuestra propia casa hasta el último minuto de una estadía inolvidable.

Silvia, César, Rosario, Andrés y Luis, integrantes de un equipo maravilloso; el coordinador Martín y los responsables de prensa Federico y Augusto, con su valiosa gestión, facilitaron nuestra tarea a lo largo de las cuatro jornadas.

Los servicios de hotelería y gastronomía, también merecen un reconocimiento especial. Cada uno, desde su lugar, hicieron todo lo posible, en este regreso particularmente exitoso de MotoGP, para que hoy mismo renovemos el compromiso de volver en 2023.