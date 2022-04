El reconocimiento a Héctor Moscardo

Veinticinco años de servicio en la administración de la Liga Rafaelina de Fútbol lo dicen todo. Héctor Moscardo, gerente de la entidad madre del fútbol doméstico tuvo su merecido reconocimiento en la noche de ayer, minutos antes de iniciar la reunión habitual del Honorable Consejo Directivo, en donde recibió una medalla de Oro.

En un acto muy emotivo el Sr. Moscardo agradeció a la Mesa Directiva, al Consejo Directivo por el respectivo presente ya los diferentes directivos que pasaron por la Liga y a los clubes.



LA FECHA 3 DE PRIMERA A



Se confirmó el programa de la fecha 3 del Apertura de Primera A: Jueves 21 hs: ZONA B: 21 hs Libertad vs Unión. Viernes: ZONA A: 22 hs Dep. Aldao vs Dep. Ramona. INTERZONAL: 22hs Arg. Vila vs Atlético (MJ). ZONA B: 22 hs Quilmes vs Bochazo. Domingo: ZONA A: 16 hs 9 de Julio vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Dep. Tacural, Brown vs Peñarol. ZONA B: Ferro vs Sportivo Norte, Talleres (MJ) vs Florida.