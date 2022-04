Segunda fecha para las Inferiores de la Primera B

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B puso en disputa su segundo capítulo. A continuación, todo lo ocurrido y lo que se le viene a cada elenco.

ZONA SUR

Sexta División:

Zenón Pereyra 1 (Faustino Ochoa) - Josefina 2 (Mateo Murua y Axel Garnica), Atlético MJ 2 (Simón Fornero y Juan P. Balario) - San Martín 1 (Franco Borgarello), Moreno 2 (Javier Alegre y Agustín Rodríguez) - Florida 0, Esmeralda 1 (Enzo Salva) - Bochazo 2 (Máximo Muller y Camilo Díaz), Libertad EC 1 (Ignacio Bertola) - Talleres MJ 2 (Genaro Zapata x 2), Santa Clara 2 (Manuel Bono y Rodrigo Funes) – Def. Frontera 2 (Facundo Ochoa y Nazareno Pérez).

Séptima División:

Zenón Pereyra 4 (Lucas Bossio x 3 y Felipe Gutiérrez) - Josefina 4 (Lautaro Galoppo, Tiago Rodríguez, Julian Cabrera y Alexis Ledebur), Atlético MJ 3 (Ramiro Jaime y Agustín Piovesan x 2) - San Martín 0, Moreno 1 (Samuel Martínez) - Florida 1 (Juan Gómez), Esmeralda 0 - Bochazo 1 (Tiago Palma), Libertad EC 2 (Axel Bustos y Axel barrios) - Talleres MJ 0, Santa Clara 1 (Juan Cabral) – Def. Frontera 0.

Octava División:

Zenón Pereyra 1 (Kevin Arias) - Josefina 1 (Nahuel Rubio), Atlético MJ 4 (Joaquín Gallo x 3 y Santi Junco) - San Martín 0, Brown 2 (Aaron Taborda y Mateo Favaro) - Florida 1 (Santino Hubeli), Esmeralda 0 - Bochazo 1 (Vito Fassetta), Libertad EC 2 (Bautista Cuggino y Eros Robledo) - Talleres MJ 0, Santa Clara 2 (Máximo Acosta y Maximiliano Mendoza) - Def. Frontera 1 (Mateo Domínguez).

Novena División:

Zenón Pereyra 1 (Dante Androetto) - Josefina 2 (Elías Wolf y Jeremías Martínez), Atlético MJ 5 (Simón Cernotti x 2, Lucio Villarruel x 2 y Lauro Lovera) - San Martín 0, Brown 1 (Ayron Quiróz) - Florida 0, Libertad EC 1 (Juan Pablo Ponte) - Talleres MJ 1 (Emilio Sánchez), Santa Clara 2 (Santiago Raimondo y Thiago Domingorena) – Def. de Frontera 0.

Próxima fecha (3º):

Def. de Frontera vs Sp. Libertad EC, Talleres María Juana vs Atlético Esmeralda, Bochófilo Bochazo vs Brown San Vicente, Florida vs Atlético María Juana, San Martín vs Zenón Pereyra, Dep. Josefina vs La Hidráulica. libre: sp. Santa Clara.

ZONA NORTE

Sexta División:

Tacural 3 (Nahuel Pizzano, Kevin Ruíz y Nicolás Luna) - Juventud Unida 1 (Gerónimo Méndez), Ramona 4 (Juan Pablo Salusso x 2, Manuel Iglesias y Mateo Masuero) – Ind. Ataliva 0, Aldao 1 (Nicolás Leguizamón) - San Isidro 1 (Lautaro Algañaráz), Tiro Federal 5 (Michael Villarruel, Alan Cerrudo, Jaier Giraudo, Iván Pinardelli y Alejandro Villordo) - Susana 0, Vila 0 - Moreno 2 (Juan Cejas x 2), Humberto 1 (Gianfranco Grande) - Belgrano 0, Bella Italia 3 (Ian Water Mansilla, José Salbeber y Ramiro Torres) - Roca 0.

Séptima División:

Ramona 0 – Ind. Ataliva 1 (Thiago Yaffei), Tiro Federal 4 (Lautaro Pierro, Agustín Farías, Isaac Onysiv y Ezequiel Bravo ) - Susana 0, Vila 0 – Moreno 1 (Gonzalo Fernández), Bella Italia 0 - Roca 2 (Nicolás Marconetto y Enzo Roldán).

Octava División:

Tacural 0 - Juventud Unida 1 (Santiago Zbrun), Ramona 1 (Santiago Sarra) – Ind. Ataliva 5 (Uriel Gómez x 2, Benjamín Ricarte, Mirco Barrios y Maximiliano Altarmianda), Aldao 8 (Gabriel Guglielmone x 2, Thiago Marengo x 2 , Juan Ignacio Levrand x 2, Xavier Burgos y Lisandro Rodríguez) - San Isidro 0, Tiro Federal 1 (Xavier Roldán) - Susana 2 (Valentin Alemdra y Benjamín Ghione), Vila 1 (Isaías Giménez) – Moreno 3 (Salvador Albertengo x 2 yTomás Ortíz), Arg. Humberto 5 (Ezequiel Yossen, Lautaro Biancotti, Santino Durando x 2 y Ulises Villalba) – Belgrano 0, Bella Italia 4 (Mirko Walter Mansilla x 2, Bautista Fassi y Tiziano Gómez) - Roca 1 (Jesús Quiroga).

División Novena:

Tacural 0 - Juventud Unida 3 (Lucas Ulrien x 2 y Matías Bravo), Ramona 8 (Tiago Verón x 3, Juan Ignacio Luciano, Juan Carlos Oviedo x 2, Santino Muller y Matías Gutiérrez) – Ind. Ataliva 0, Vila 0 - Moreno 0, Arg. Humberto 9 (Facundo Chiaro x 2, Juan Risso x 3, Baltazar Gómez, Tomás Ruíz Díaz y Agustín Rodríguez x 2) - Belgrano 0.

Próxima fecha (3º):