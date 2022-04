Colón lo ganó sobre la hora

SANTA FE, 6 (NA). - En el final y con un gol de Facundo Farías, Colón de Santa Fe logró ayer un triunfo importante en el arranque de la Copa Libertadores, al vencer a Peñarol de Uruguay por 2 a 1, en el estadio "Brigadier Estanislao López" por el Grupo G.

El conjunto "sabalero" se puso en ventaja con el gol de Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez, a los 30 minutos del primer tiempo, y lo definió con el tanto de Farías, a los 45 del complemento.

El equipo santafecino fue mucho más que el aurinegro, y en sus próximas presentaciones Colón visitará a Cerro Porteño y Peñarol hará lo propio con Olimpia, ambos partidos en Asunción. El equipo argentino siempre fue el que propuso ir en busca del arco rival, y en ese sentido, el mejor juego en el mediocampo le facilitó la tarea, ante un Peñarol que solo atinó a refugiarse.



Colón 2 - Peñarol 1



Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).



Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Andrew Teutén; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.



Peñarol: Kevin Dawson, Ramón Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos, Ezequiel Busquets; Agustín Alvarez, Federico Carrizo, Damián Musto, Ignacio Laquintana, Walter Gargano, Pablo Cepellini y Agustín Alvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.



Gol en el primer tiempo: 30m Rodríguez (C).



Goles en el segundo tiempo: 24m Cepellini (P), 45m Farías (C).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Ruben Bentancourt por Alvarez (P), 23m Brian Mansilla por Carrizo (P) y Facundo Farías por Rodríguez (C), 31m Ramón Abila por Beltrán (C), 41m Hernán Menosse por Cepellini (P) y Facundo Bonifazi Castro por Laquintana (P), 42m Agustín Da Silveira Muñoa por Busquets (P), 45m Cristian Vega por Bernardi (C).