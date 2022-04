Atlético se prepara para recibir a Alvarado en el Monumental

Atlético de Rafaela continúa con su puesta a punto de cara el compromiso del viernes a las 21.10hs ante Alvarado de Mar del Plata, por la fecha 10 de la Primera Nacional.

Dicho encuentro se disputará en el estadio Monumental y la ‘Crema’ buscará regresar a la victoria luego de tres compromisos.

En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales y dicho juego será arbitrado por Nelson Sosa, quien estará acompañado por Manuel Sánchez y Emanuel Serale; como cuarto vendrá Gustavo Benítez.

En lo que respecta al equipo, este miércoles el DT Rubén Forestello probará con el probable once titular, siendo que tendrá que realizar dos modificaciones, como mínimo, ante las lesiones de Fontanini y Romero.

En lugar del rafaelino, que sufrió la fractura de costilla y tendrá entre 4 y 6 semanas de recuperación, ingresará Jonatan Fleita; mientras que por el uruguayo, con un desgarro en el isquio, el que se metería en el equipo sería Franco Bellocq.

De no mediar inconvenientes el 11 titular sería con: Julio Salvá; Juan Galetto, Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Bellocq, Matías Valdivia y Franco Faría; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.



EL PROGRAMA



La fecha 10 de la Primera Nacional comenzará el próximo viernes en nuestra ciudad. A continuación, todo el programa completo:



Viernes 08/04: 21.10 hs. Atlético de Rafaela - Alvarado de Mar del Plata (Nelson Sosa). Sábado 09/04: 15.30 hs. All Boys - Villa Dálmine (Juan Pafundi), Atlanta - Deportivo Morón (Luis Lobo Medina), 16.30 hs. Gimnasia de Mendoza - Almirante Brown (Pablo Giménez), 17.30 hs. San Martín de San Juan - Temperley (Rodrigo Rivero), 18.10 hs. Estudiantes - Deportivo Madryn (Sebastián Zunino), 20.30 hs. Agropecuario - Mitre (Gastón Monson Brizuela).



Domingo 10/04: 11.00 hs Brown de Adrogué - Deportivo Maipú de Mendoza

(Jorge Broggi), 14.10 hs. Instituto de Córdoba - Sacachispas (Sebastián Martínez), 15.30 hs. San Telmo - Gimnasia de Jujuy (Nelson Bejas), Guillermo Brown - Almagro (Franco Acita), Tristán Suárez - Ferro (Yamil Possi), 16.40 hs. Chacarita - Nueva Chicago (Nicolás Ramírez), 18.00 hs.

Chaco For Ever - Flandria (Lucas Novelli).



Lunes 11/05: 17.05 hs. Defensores de Belgrano - Quilmes (Emmanuel Ejarque), 19.10 hs. Güemes de Santiago del Estero - Belgrano de Córdoba (Leandro Rey Hilfer), 20.30 hs. Santamarina - Estudiantes de Río Cuarto

(Andrés Gariano), 21.10 hs. San Martín de Tucumán - Independiente Rivadavia (Lucas Comesaña).