Abogados votaron para el Consejo de la Magistratura

Los abogados de todo el país, con matrícula en el fuero federal, fueron ayer a las urnas para votar dos representantes que se sumarán a la composición del Consejo de la Magistratura cuya conformación actual la Corte Suprema declaró inconstitucional el año pasado.

Por acuerdo de los actuales consejeros, había dos candidatas para buscar un equilibrio de género perdido en la actual composición que tiene tres jueces y dos abogados, sin representación femenina. Así, se presentaron por la lista 1 "Abogacía para la Independencia Judicial", la exfuncionaria de la AFIP durante la gestión macrista Jimena de la Torre y, por la lista 2 "Abogacía Federal", la decana de Derecho de la Facultad de Lomas de Zamora María Fernanda Vázquez, que contaba con el apoyo del kirchnerismo.

Si bien cerca de 160 mil abogados de todo el país estaban habilitados para votar, la participación fue escasa del orden del 10 por ciento del padrón. Pasadas las 21 horas, con 124 colegios cargados de un total de 138, la lista de De la Torre sumaba 7.894 votos mientras que la lista 2 de Vázquez obtenía 5.479, por lo que ambas ingresarán al Consejo en representación de los abogados.

En Rafaela, las elecciones se llevaron a cabo de 9 a 18 en la sede del Colegio de Abogados, que si bien tiene más de 700 matriculados, solo 314 se encuentran inscriptos en el fuero federal. Al igual que en el resto del país, se registró una baja participación ya que apenas se acercaron 30 colegiados, que votaban en la única mesa habilitada cuyas autoridades fueron Fernando Pairone, Evangelina Rolandi y Rocío Vinciguerra. En este caso, la victoria correspondió a De la Torre por 22 sufragios a 8 de Vázquez. Al final del escrutinio, estamparon su firma en las actas quienes actuaron como fiscales, Lisandro Mársico por la Lista 1 y Santiago Bogero por la Lista 2.

"Todo se desarrolló con normalidad, fue una jornada tranquila en el que la participación en el acto eleccionario fue del 9,55% en Rafaela", destacó Rolandi ante una consulta de La Opinión.

Al ser irreversible el resultado, la candidata ganadora publicó un mensaje en sus redes sociales: “Fue una gran elección, ganamos por el 60 por ciento y eso se lo debemos a todos los fiscales que confiaron en nosotros y cuidaron cada uno de los votos. Agradecemos al equipo y a todos los abogados que confiaron en nosotros y que nos permitieron conversar e intercambiar propuestas: el compromiso es con ustedes y vamos a seguir para ese Consejo de la Magistratura que necesitamos y ese Poder Judicial que nos lleve al país que queremos, con una Justicia más independiente, más eficiente y eficaz”, sostuvo de la Torre.

Las elecciones de abogados y también de jueces fueron convocadas tras el fallo de la Corte Suprema que en diciembre pasado declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo porque no respeta el equilibrio entre sus estamentos. El máximo tribunal pidió que el Congreso dicte una nueva ley y si no que la composición del Consejo vuelva a su etapa anterior de 20 miembros. Para cualquiera de las dos opciones dio un plazo que vence el próximo 15 de abril. Si no, todo lo que haga el Consejo será nulo.



EL JUEVES, LOS JUECES

Este jueves se desarrollarán las votaciones del representante de los magistrados, para la cual el padrón es de casi 2.700 jueces. Hay tres propuestas: Viviana Dobarro, jueza del trabajo, por la lista Celeste; Agustina Díaz Cordero, magistrada en el fuero civil, por la Bordó; y Jimena Monsalve, de la lista Compromiso Judicial, jueza de ejecución penal.

Si se repite la dinámica de la elección de autoridades de la Asociación de Magistrados del año pasado, que se dirimió por pocos votos, la disputa estará entre las candidatas de la lista Celeste y la Bordó.