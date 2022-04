Scarpin pide cubrir vacantes de la Justifica federal en Santa Fe

El senador nacional, Dionisio Scarpin (UCR-Juntos por el Cambio) visitó ayer Rafaela para comenzar a construir una "agenda de temas de la gente y las instituciones de la ciudad y la región". Acompañado por el concejal, Leonardo Viotti, el legislador nacional consideró que "las disputas internas del oficialismo nacional" paraliza en parte tanto la gestión del Poder Ejecutivo como la labor parlamentaria en el Congreso y definió como "prioridad" avanzar en la cobertura de vacantes de jueces federales en la Provincia, entre ellas la del Juzgado Federal que funciona en el edificio del Correo Argentino de esta ciudad.

"Tenemos que comenzar en el Senado a evaluar el proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura. Justamente Rafaela tiene un problema muy grave, que es consecuencia del mal funcionamiento del sistema. Porque la falta de cobertura de la vacante de juez federal de Rafaela tiene que ver con eso. Más allá de tratar esta ley, que surge por un fallo de la Corte Suprema, es necesario que podamos encarar la solución de los problemas reales que tienen los ciudadanos, en este caso los rafaelinos y los habitantes de la región", subrayó Scarpin en una entrevista que concedió a LA OPINIÓN. "El 35 por ciento de los cargos de jueces federales de la Provincia están vacantes. Evidentemente está fallando el sistema y eso perjudica a la gente que necesita un servicio de justicia ágil", sostuvo.

-¿Cómo encontró Rafaela?

-Bien, aunque aclaro que esta es una visita rápida, pero no será la única, vamos a volver para mantener reuniones con representantes de diversas instituciones. Esta visita es para cumplir con un compromiso asumido en campaña, que era volver a recorrer las localidades de la Provincia. La decisión es estar cerca del territorio cuando no tengamos actividad en el Congreso. Ayer (por el lunes) estuvimos en Villa Minetti y en San Javier, ahora en Rafaela. es parte de un plan que implicará mantener contactos con todo el territorio durante la gestión, aunque este miércoles tendremos actividad en la Cámara.

-¿Considera que el funcionamiento del Congreso y del propio Gobierno está condicionado por la pelea interna del oficialismo?

-Sin duda, hay un enfrentamiento muy fuerte en el Frente de Todos, que quedó a la vista especialmente cuando se trató en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es algo nuevo porque lo habíamos vivido al momento de tratarse el proyecto de Presupuesto a finales del año pasado. En ese marco, había un acuerdo entre bloques para que ese proyecto, que era malo, vuelva a comisión pero un discurso agresivo de Máximo Kirchner rompió ese entendimiento. También hay disputas dentro del Ejecutivo. Lo que nos lleva a una preocupación de todos, porque cuando hay divisiones dentro de un Gobierno, se paraliza la gestión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso.

-Y en este contexto, ¿cuál es el rol de la oposición?

-Nosotros cumplimos un papel muy responsable en esta situación. Por caso, cuando se debió contrarreloj tratar el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo, planteamos modificaciones que quedaron firmes. Y votamos a favor, caso contrario la Argentina hubiera entrado en default con todas las consecuencias negativas sociales y económicas. Por eso la oposición tiene un rol importante a partir de la confianza de la ciudadanía que con su voto equilibró tanto el Senado, donde la coalición de gobierno no tiene mayoría automática, como Diputados, lo que permite que haya diálogos y consensos.

-Además de la labor legislativa en el Congreso, es inevitable también pensar en la construcción política y los desafíos electorales del 2023. Hay una expectativa fuerte de los santafesinos por esa alternativa.

-Sí, observamos una expectativa muy grande que nos genera una responsabilidad como Juntos por el Cambio. Ese voto de confianza que la ciudadanía nos dio el año pasado nos obliga a trabajar con seriedad, coherencia y madurez para generar una alternativa confiable y responsable, tanto para el país como para la Provincia y los gobiernos locales, como en el caso de Rafaela. Más allá de las candidaturas, y de que hay nombres que están en danza en toda la Provincia, lo primero es lograr la construcción de un frente opositor, segundo consensuar un proyecto de gobierno y por último definir los candidatos.

-En Santa Fe se advierte un actitud constructiva por parte de los distintos actores de Juntos por el Cambio.

-La experiencia de las elecciones del 2021 en Juntos por el Cambio sentó las bases para 2023. Hubo una interna de cuatro listas que dialogamos antes de ir a las urnas y lo más importante, también después. Hay reuniones, hacemos cosas en común, es un capital que nos ayudó a ganar porque eso es lo que advierte el electorado. Más allá de que hay posicionamientos diferentes, la experiencia del 2021 fue muy constructiva.

-¿Cual es la relación con el gobernador Perotti? ¿Hay diálogo?

-Sí, diálogo hay con el gobernador Omar Perotti, pero lo que no pudimos lograr fue una reunión para definir prioridades de los senadores nacionales de Santa Fe para la Provincia. Si bien hemos pedido una audiencia junto a Carolina Losada para ponernos a disposición, aún no fue concedida. En algún momento encontraremos el ámbito para juntarnos.