Sensaciones y sentimientos

ENRIQUE PINTI. DE LO QUE NOS DEJA



POR HUGO BORGNA



Era un hombre serio haciendo reír.

Tengamos en cuenta que arriba dice “haciendo reír” y no “contando chistes”; hay una enorme diferencia entre esas dos cosas.

Se vestía correctamente, como corresponde a una persona pública educada, tanto en sus espectáculos de café concert como en las apariciones por televisión.

Su idea del humor era apoyarse en la historia y actualidad nuestras y señalar las incoherencias entre lo que predica y lo que efectivamente concretan los políticos. También es real que raramente personalizara en de sus opiniones. Apuntaba sí a las funciones puras.

¿Encontró hasta ahora, lector atento, algún motivo por el cual no generara inmediata y espontáneamente la total aceptación del público?

Si, la que está pensando. Usaba sonoras palabras ordinarias -muchas y continuadamente- para adjetivar conceptos, hechos y tendencias.

Sus monólogos, de dicción rápida estaban poblados de crítica: ácida muchas veces y raramente de comicidad directa. Para comprender cabalmente el preciso sentido era necesario estar informado diariamente de los hechos de la política y de sus personajes. Poco amigo de la mediocridad, estaba orientado hacia la búsqueda del bien común, desechando las actitudes complacientes.

Volvamos al uso de las palabras ordinarias. Enrique Pinti necesitaba marcar un estilo que lo diferenciara del modo periodístico y de los cómicos “comunes”, pero apenas percibió señales de rechazo del público a esa utilización del lenguaje explicó -mediante una excusa elegante al estilo de Fontanarrosa- que él podía decirlas porque, como buen conocedor del idioma, les daría su exacto significado. Dejó cerrada así la posibilidad de eterna polémica y siguió generando sus textos tal como los había comenzado.

Fue provocador, sí. Buscaba que sus opiniones pesaran y para eso necesitaba colisionar con la aceptación generalizada hacia los malos hábitos, sostenida por la expresión “es lo que hay”. Una forma de filosofía ambigua del conformismo.

Definía la base de su mensaje y el fundamento de su ideario. Los memoriosos recordarán que después de haber cumplido 50 años de edad expresó que desde ese momento diría claramente su sus opiniones, sin posicionarlas a mitad de camino ni aceptando formas de decir neutras, esas que son ideales para decir sin afirmar nada dentro de un indefinido todo.

En la misma escuela de la comunicación y el humor apoyados en la realidad social y política que había asumido en su momento Tato Bores, montó sus espectáculos con el aporte de la música y del baile permitiendo el lucimiento de figuras del momento, apoyando y siendo parte del mensaje.

Muchos que hayan visto sus espectáculos de café concert, en video o en presencia, habrán notado un elemento común de cada cierre. En una parte del texto cantado, afirmaba –más o menos en esas palabras- “pasan los políticos, pasan los presidentes, quedan los artistas”.

Resaltaba sin disimulo la importancia de lo auténtico. Las realidades y personajes importantes del momento cedían su paso a la memoria. Pasaban y quedaban los artistas.

Los artistas. Juglares a tiempo completo, practican con solvencia el arte de entretener. A fuerza de honestidad intelectual dejan lo más profundo de sí, emitiendo su total potencia comunicadora habitada por sentidos momentos de arte.

El artista necesita decir su verdad interior. Abre ventanas y pide que no se las niegue.

Enrique Pinti, mensaje y artista, claramente está. Debería sentirse realizado.