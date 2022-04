Entre regular las redes o mejorar la comunicación

Por Diego Dillenberger



“El viernes le voy a declarar la guerra a la inflación”. “Hay diablos que suben los precios”. “La inflación es una autoconstrucción”. “Hagamos terapia de grupo”. Todas estas frases célebres de los últimos días pertenecen al presidente Alberto Fernández y tienen algo en común: generaron en la Argentina un auténtico Lollapalooza de memes y chistes en las redes sociales.

Según la consultora investigadora de medios Global News Group, los disparates del mandatario generaron casi cien mil memes, cargadas, ironías y todas con un sentimiento devastador para el gobierno por su tono crítico o sarcástico.

Afuera de esa auditoría quedó otra evocación esotérica que merece compartir el podio: la del implacable secretario de Comercio, Roberto Feletti, después de conocerse que en febrero la inflación siguió subiendo: “Milagros uno no hace”.

Pero la propuesta que más memes, burlas -y broncas- generó, según esa auditora argentina de medios y redes sociales, fue la del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, cuando anunció su plan para regular los contenidos de las redes sociales.

Béliz era considerado una de las esperanzas políticas más serias del gobierno. Se mantenía en silencio, nadie sabía muy bien qué función tenía, y nadie imaginaba que iba a hacer semejante aporte al festival nacional del meme.

Para mayor sorpresa, el anuncio de Béliz, en tono ceremonioso y flanqueado por Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió como el -por ahora- único producto del Consejo Económico y Social que preside.

Se suponía que ese Consejo había sido formado para que sindicalistas, empresarios, líderes piqueteros y otros dirigentes desarrollaran planes para sacar a la Argentina de su eterna debacle económica.

Pero de ese pomposo Consejo, en los más de dos años de su existencia, nunca había salido ninguna propuesta de nada…. hasta que Béliz sacudió el Lollapalooza de memes con su iniciativa para regular el contenido de las redes sociales que, en buena medida, es producto de la expresión de sus usuarios.

Obviamente que la propuesta no solo recibió una nueva andanada de memes, sino también el rechazo de instituciones preocupadas por la libertad de expresión, como Adepa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

Lo más curioso es que el Consejo Económico y Social fue anunciado por el Presidente en su primera inauguración de sesiones del Congreso, en marzo de 2020. Dijo que iba a estar presidido por el economista Roberto Lavagna. Pero Lavagna nunca fue formalmente convocado. Llegó la pandemia, y ni probaron con reunir el Consejo en forma remota.

La idea de ese Consejo era políticamente interesante: como la vicepresidenta Cristina Kirchner nunca hubiese aprobado un programa económico de reformas estructurales para encarrilar la economía, si las propuestas salían del consenso de ese organismo, y si -encima- ese grupo estaba coordinado por el exministro kirchnerista Lavagna, Cristina no hubiera podido decir mucho. Pero como todas las ideas “independentistas” del “albertismo”, todo terminó en la nada.

Por el contrario, cuando en medio de la cuarentena, un importante grupo de sindicalistas y empresarios nacionales de primera línea propusieron charlar online por su cuenta para llevarle propuestas de reformas al gobierno, la “vice” llamó enojada a los gremialistas para prohibirles que se corten solos.

Para complicar las cosas, el propio Alberto Fernández dejó boquiabierto al mundo de las finanzas cuando en una entrevista con el diario Financial Times -una de las biblias de los inversores- confesó que a él no le gustaban los planes económicos.

Se ve que el Consejo dirigido por Béliz -aunque hoy el albertismo y el cristinismo estén distanciados- no tenía nada que hacer y no se animaba a volver a la iniciativa original de desarrollar propuestas de reformas.

¿Se acordará el Presidente que él mismo prometió en la última inauguración de sesiones del Congreso, hace 30 días, que iba a presentar una ley de Empleo Joven? Segundos después de vanagloriarse ante el Congreso de que en su gobierno “no habrá reforma laboral”, Fernández prometió esa ley que no sería otra cosa que una flexibilización del mercado de trabajo para que las empresas se vean alentadas a contratar y formar a jóvenes.

El desempleo juvenil en la Argentina es alarmante: la mitad de los jóvenes está en la pobreza. El peronismo le había rechazado en sus primeros días de gobierno a Mauricio Macri una muy inteligente ley de empleo joven que apuntaba a sacar a los chicos de la calle e incluirlos en la vida laboral, introducirlos en la cultura de trabajo y -de paso- dinamizar la economía.

Nadie se enteró de ese fracaso legislativo inicial de Cambiemos porque el propio Mauricio Macri se encargó de que semejante traición del kirchnerismo hacia nuestros jóvenes fuera silenciada. Nunca se supo bien por qué Macri encubrió al justicialismo en esa, pero -en buena hora- Alberto Fernández reflotaba el plan de empleo joven en un momento catastrófico de la economía argentina.

¿No hubiese sido mejor idea que el Consejo Económico y Social de Béliz dedicara su valioso tiempo a redactar esa ley de empleo joven que prometió el Presidente? Se podría haber ahorrado incluso trabajo haciendo un simple “copy paste” de la ley que había propuesto Macri.

En lugar de eso, decidió ponerse a trabajar en mitigar el dolor que le causan al gobierno los memes y las burlas en las redes sociales. No le duele la pobreza. Twitter o Tik Tok son para el gobierno más importantes que el mercado laboral, el trabajo de los jóvenes, o las inversiones empresarias.

Pero el malhumor social, que, según la última encuesta de la Universidad de San Andrés, llegó a un nivel alarmante de 90 por ciento de pesimismo, no se va a revertir porque el secretario Béliz se ponga a “desintoxicar” redes sociales.



REGULAR LA PROPIA

COMUNICACIÓN

Por el contrario, aun sin plan económico y sin rumbo hacia ninguna parte, el gobierno podría hacer algo para desarticular el Lollapalooza de memes regulando -y profesionalizando- su propia comunicación.

En las crisis, los expertos en comunicación -de los que en la Argentina hay suficientes- explican que la comunicación de los líderes debe orientarse a no agravar la crisis, especialmente si no la pueden resolver. Una forma simple de profesionalizar su comunicación sería controlar y regular sus propios mensajes. Los presidentes de los países desarrollados cuentan con equipos de “ghostwriters” o escritores de discursos que velan porque los mensajes de los mandatarios estén cuidados.

Alberto Fernández debería desintoxicar mejor su comunicación, si no quiere generar todos los días un nuevo festival de memes.

El que tiene boca se equivoca, dice el dicho, y nada mejor que no equivocarse en eso. Hasta al norteamericano Joe Biden le puede pasar: la semana pasada se salió de discurso y volcó, como cuando exclamó que el dictador ruso Vladimir Putin “no debe seguir en su cargo, por amor de Dios”.

Los equipos de comunicación del presidente salieron desesperados a hacer lo imposible por tratar de instalar que el norteamericano no quiso decir lo que dijo, y los líderes occidentales, como el francés Emanuel Macron, se agarraban la cabeza: Biden no debía decir nada que Putin pudiera usar como argumento para su tribuna de que Occidente conspira contra Rusia o algo por el estilo.

Por más cierto que sea que en el mundo se esté debatiendo en estos momentos sobre la falta de transparencia de los algoritmos de las plataformas y que se sospeche que las redes sociales puedan amplificar discursos de odio, un gobierno con una aprobación de apenas 17 por ciento -según la Universidad de San Andrés- y con una inflación anualizada de más de 60 por ciento -según el INDEC- lo último que debe hacer para ahorrarse el festival de memes es tratar de dar la sensación de que quiere censurar a sus autores. (Fuente TN)