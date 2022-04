Un blanqueo encubierto

La Argentina finalmente llegó a un acuerdo con el FMI para reprogramar los vencimientos por una deuda de 44.000 millones de pesos contraída en 2018 por Mauricio Macri, que incluye una serie de metas que debe cumplir el actual gobierno y el que asuma en diciembre de 2023, como el recorte de subsidios, suba de tarifas, reducción del déficit fiscal y un crecimiento de la economía de entre 3,5 y 4,5% del PBI para este año. Además, deberá mejorar la eficiencia en la recaudación por lo que se promueve una reevaluación fiscal de los inmuebles -la pelea ya se disparó en Capital Federal- para incrementar los ingresos a través del impuesto a los Bienes Personales.

En un país en el que las distorsiones e inconsistencias macroeconómicas tienen a profundizarse en lugar de corregirse, no pocos dudan si realmente se podrá cumplir con este acuerdo liviano con el Fondo que no plantea ajustes rigurosos como otros tradicionales planes de racionalización del gasto público que imponía el organismo como modo de generar excedentes para pagar vencimientos de la deuda.

En este contexto, un sector del gobierno que responde a la Vicepresidenta presentó en el Congreso un proyecto alineado al relato kirchnerista que consiste en crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, con un aporte especial de emergencia de quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco.

En lo es un argumento que derrama de la narrativa del kirchnerismo, se sostiene que el proyecto busca recuperar sumas evadidas por parte de quienes se beneficiaron con la fuga de capitales durante la gestión de Macri. Para la oposición, economistas y tributaristas, la iniciativa se trata simple y llanamente de una nueva ley de blanqueo encubierto de fondos de argentinos no declarados que no podrá avanzar más que un par de metros. El senador nacional por la UCR, Martín Lousteau, bautizó al proyecto como "la ley Daniel Muñoz" en referencia al ya fallecido ex secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades no declaradas en el exterior por más de 70 millones de dólares.

El kirchnerismo insiste todo el tiempo en su tesis del dinero fugado por "los amigos de Macri" pero evita referirse a los millones de dólares que se fueron de las arcas del Estado por la corrupción de sus ex funcionarios y empresarios amigos, como Lázaro Báez.

Legisladores de Juntos por el Cambio aseguran que el proyecto cuantifica entre 250 mil y 270 mil millones de dólares los bienes no declarados en el exterior, los que supuestamente podrían ser recuperados por el accionar de los departamentos especializados de la AFIP, la Unidad de Información Financiera, así como los convenios de intercambio de información que ha firmado la Argentina con otros países. Sin embargo, advierten que para ello no hace falta una nueva ley. También afirman que se trata de un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte de quedarse con el 20% del capital no declarado en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Y aclaran que si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘Colaborador’, los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Otro punto que cuestionan es que la iniciativa de un sector oficialista que responde a la Vicepresidenta, que se encuentra procesada en varias causas por corrupción, es que no considera el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse el dinero de sobornos u otras actividades delictivas.

Finalmente, los legisladores opositores enfatizaron que si se pretende combatir la evasión, que el oficialismo acompañe la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría recuperar la propiedad de los bienes derivados de delitos. A propósito, en una nota publicada en Clarín se afirma que hay 600.000 millones de pesos inmovilizados en causas y embargos por corrupción y que gran parte de ese monto fue cautelada a ex funcionarios K.