Iturria, el "Murciélago" que en Rafaela entrena para poder levantar una Copa

(Por Darío Gutiérrez). - Los Murciélagos es la selección masculina representativa de Argentina de fútbol 5, en su modalidad adaptada para personas ciegas o con deficiencias visuales, conocido como fútbol para ciegos. Uno de los integrantes de la preselección que se encuentra trabajando para la Copa América 2022 es Daniel Iturria, cordobés que alterna en los planteles nacionales desde hace 11 años, y que lleva viviendo desde 2021 en nuestra ciudad por cuestiones familiares.

En uno de sus entrenamientos habituales en "La Masía", nos contó que llegó al seleccionado a través del equipo en que militaba en Córdoba, jugando la Liga Nacional, que es la que nutre al equipo argentino. Primero lo hizo como juvenil y luego en la mayor.

Relató que su dificultad de visión arrancó "por un golpe en un accidente doméstico a los 3 años. Durante un tiempo tuve dificultades que fueron empeorando y a los 13 años ya llegó a este punto. No obstante, puedo detectar lo que es luz, o visión bulto que se le dice".

Destacó que "en el fútbol para ciegos se ha trabajado mucho, se ha evolucionado a niveles altos en lo individual y colectivo. No obstante, en el interior es más complicado, en mi caso se complica un poco entrenar solo en cuanto no estar con otros jugadores del equipo, pero tratamos de sacarle lo más positivo, que nos enriquecemos con la parte física y técnica".



INICIANDO EL CAMINO

También dejando el bastón para ingresar a la cancha de fútbol 5, encontramos a Gonzalo Alberto Arias, de 30 años, y Silvina Ibarra, de 32. Son de Rafaela y juegan en Los Búhos de Santa Fe y Las Guerreras, de Córdoba, respectivamente. Entre todos generan un lindo clima de trabajo en el entrenamiento, percibiéndose unos a otros los talentos individuales.

Gonzalo quedó ciego a los 20 años por un accidente de tránsito que le generó desprendimiento de retina y dañó su campo visual. Antes jugaba al fútbol y lo retomó hace un tiempo en esta modalidad, entrenando tres veces por semana en Santa Fe y dos en Rafaela.

Silvina, cuya ceguera es congénita, también hace un gran esfuerzo viajando para estar con su equipo cordobés y ambos coinciden en pedir que quienes quieran sumarse pueden acercarse a "La Masía" para ayudarse entre todos con el deporte.

El Profe Marcelo Gómez es quien está a cargo de ese horario en el complejo, y nos contó que "queremos generar un espacio para trabajar con jóvenes de distintas discapacidades haciendo deporte".

Cabe mencionar que Gómez colabora con Iturria en los entrenamientos, pero su entrenador personal es Gonzalo Barbero.



PRINCIPAL ASPIRACIÓN

Retomando el diálogo con el cordobés, recordó que "un torneo principal como Mundial hasta el momento no he tenido, pero si en Japón un Grand Prix en 2018, que es un torneo oficial, y jugué amistosos. Queremos llegar a un Mundial o un Juego Paralímpico".

Cabe mencionar que su llegada a nuestra ciudad fue junto a su esposa, rafaelina, con la que vivió anteriormente diez años en la Docta, y tienen un pequeño hijo.