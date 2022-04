Abusó de una joven y la tenía secuestrada

Personal de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvo el domingo por la noche a un hombre de 57 años, cuyas iniciales son GEU, en su vivienda en la localidad de Roldán en el sur santafesino, luego de realizar pesquisas vinculadas a una denuncia radicada previamente en la Comisaría 15a. en horas del domingo a la mañana.

En la denuncia radicada por parte de la hermana de una joven de 30 años, la misma indicó que su hermana se encontraba desaparecida tras haber salido a bailar el día viernes al boliche “La Cautiva” y luego de eso se perdió su paradero.

La denunciante manifestó además que había recibido mensajes de whatsapp en los cuales la víctima -su hermana- le manifestaba: “Ayúdenme”, “No se dónde estoy”, “No me llamen”, y “Este hombre no me quiere llevar a Rosario".

Luego de tareas específicas de su función, por parte de los efectivos de la Agencia en pos de lograr la identificación de ese hombre, concurrieron hasta un domicilio en la localidad de Roldán -ubicada 25 km al oeste de la ciudad de Rosario-, más precisamente a calle José Hernández al 500, y aprehendieron a este individuo.

Al momento de su detención, cuando se le preguntó por la joven, el hombre manifestó desconocer a la chica, pero luego los agentes pudieron observar dentro de la vivienda, la presencia de la joven bajo un estado de gran nerviosismo.



UN INFIERNO

Los investigadores de AIC procedieron momentos después de haberla liberado, a tomarle declaración a la joven mujer, quien manifestó que se encontraba en esa casa en contra de su voluntad.

Dijo que le pidió a GEU que la lleve a su casa, que se quería ir, y este le contestó que no podía llevarla porque estaban “en el sur”. La mujer declaró además que estuvo retenida en contra de su voluntad durante dos días, y que durante ese tiempo el hombre en reiteradas oportunidades abusó sexualmente de ella, siempre en contra de su voluntad.

Así las cosas los agentes de AIC solicitaron la presencia del Gabinete Criminalístico en el lugar, donde procedieron a levantar rastros, tomar fotografías, y realizar pericias en prendas de vestir con personal bioquímico; trasladándose luego a la víctima a la Comisaría de la Mujer a fin de ser convenientemente atendida.

Interviene en esta causa la Fiscalía de Flagrancia de Turno, a cargo del Dr. Fernando Dalmau, y la Unidad de Delitos Sexuales, por lo que provisoriamente fue calificado penalmente como "abuso sexual" y "privación ilegítima de la libertad".