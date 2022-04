Luca Vildoza y otra gran chance en la NBA

El paso de Luca Vildoza por la NBA no podía quedar opacado por la lesión que sufrió en la Summer League con la camiseta de New York Knicks. El exjugador de Quilmes disputó solo dos juegos en el torneo de verano y la franquicia de la Gran Manzana optó por cortarlo rápidamente.Tras recuperarse de su lesión y volver a los entrenamientos en varios clubes del país, Néstor García lo convocó para la última Ventana FIBA realizada en nuestro país y en la noche de este lunes se confirmó que volverá a la NBA.

El marplatense fichará con los Milwaukee Bucks para los playoffs de la NBA.Se espera que el base sea compañero de Giannis a partir de la postemporada y restarían detalles para finalizar su vínculo hasta la temporada 2022/23. El base puede ser un gran recambio para Hure Holliday y aportar muchísimo en el costado defensivo, destacó el sitio basquetplus.com.



FEDERATIVO U18

Se abrió el Federativo de Clubes U18 este domingo 3 de abril con los grupos pares de la competencia, entre ellos el que tuvo sede en el Lucio Casarín de Atlético de Rafaela donde la Crema no pudo con Atlético Tostado y Unión de Santa Fe. Las vueltas serán el 8 de mayo. El resto de las zonas (impares) inician el 10 de abril con vueltas el 15 de mayo.

Los resultados de la Zona 2 fueron: Atlético Rafaela 58 vs. Atlético Tostado 69; Atlético Tostado 45 vs. Unión de Santa Fe 135 y Unión 85 vs. Atlético Rafaela 77.

Posiciones: Unión 4, Atl. Tostado 3, Atl. Rafaela 2.

El próximo fin de semana comenzará la participación de Independiente, Libertad y Unión.