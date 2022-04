Nuevo capítulo del Apertura de Inferiores

El torneo Apertura de Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego se segundo capítulo.



A continuación, todo lo ocurrido:



Quinta División: Independiente San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 2 (David Ramírez y Alejandro Fumilla), Peñarol 1 (Gino Alessio) - Ben Hur 1 (Facundo Gongora), Atlético de Rafaela 5 (Valentín Luciani x 3, Mateo Flenche y Juan Mitri) - Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Inocente), Sportivo Norte 2 (Kevin Bravo y Joaquín Heidegger) – Unión 0, Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 1 (Diego Castro).



Sexta División: Peñarol 2 (Mariano Iñiguez y Laureano Karlen) - Ben Hur 1 (Agustín Cassina), Atlético de Rafaela 1 (Tomás González) - Ferrocarril del Estado 4 (Luca Zbrun x 3 y Maximiliano Chazarretta), Sportivo Norte 1 (Lautaro Alderete) – Unión 0, Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 3 (Alejandro Díaz x 2 y Santiago Basualdo).



Séptima División: Peñarol 1 (Mateo Mariani) - Ben Hur 2 (David Quinteros y Facundo Lamas), Atlético de Rafaela 2 (Federico Toselli y Jorge Sarponti) - Ferrocarril del Estado 0, Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 0.



Octava División: Independiente San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 1 (Nicolás Alegre), Peñarol 0 - Ben Hur 0, Atlético de Rafaela 3 (Luciano Almirón, Patricio Muller y Santiago Arnolfo) - Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Cejas), Sportivo Norte 1 (Axel Salias) – Unión 2 (Ever Cabral y Valentino Milanesio), Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 0.



Novena División: Independiente San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 1 (Santiago Lescano), Peñarol 0 - Ben Hur 1 (Joaquín Basualdo), Atlético de Rafaela 5 (Valentino Valiente x 2, Denis Stracqualursi, Nahuel Sanabria y Bautista Lorenzatti) - Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 0 – Unión 1 (Juan Scarafía), Deportivo Libertad 0 - 9 de Julio 1 (Federico Martínez).



Pre-Novena: Peñarol 0 - Ben Hur 2 (Lorenzo Panizza y Leonel Rezza), Atlético de Rafaela 3 (Thiago Aranda, Román Jara y Genaro Magnarelli) - Ferrocarril del Estado 0, Deportivo Libertad 1 (Alejo Bonazza) - 9 de Julio 2 (Santiago Aballay y Alan García).



Categoría 2010: Argentino Quilmes 1 (Martín Magallanes) – Independiente San Cristóbal 3 (Thiago Ferreyra x 2 y Santiago Rubin), Ben Hur 5 (Martín Rosenthal, Agustín Imoberdorf x 2 y Alfonso Bessone x 2) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 – Atlético de Rafaela 1 (Adriano Gandín), Unión 3 (Lautaro Osorio x 2 y Francisco Griotti) – Sportivo Norte 0, 9 de Julio 0 – Deportivo Libertad 1 (Matías Ballari).



Categoría 2011: Argentino Quilmes 0 – Independiente San Cristóbal 1 (Guillermo Córdoba), Ben Hur 2 (Bautista Kindernecht y Ciro Trejo) – Peñarol 1 (Ignacio Armenta), Ferrocarril del Estado 1 (Cristóbal Sosa) – Atlético de Rafaela 2 (Valentino Alvarez y Bruno Kuhn), Unión 1 (Thiago Borgogno) – Sportivo Norte 1 (Lionel Bravo), 9 de Julio 4 (Tomás Montagna x 2, Facundo Costamagna y Facundo Salusso) – Deportivo Libertad 0.



Próxima fecha (3º): Unión vs Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, Ben Hur vs Independiente San Cristóbal, Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad, 9 de Julio vs Sportivo Norte.



Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localias.