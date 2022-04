Malas noticias para Forestello: pierde a dos titulares para los próximos partidos

El punto conseguido en Río Cuarto había caído bien en Atlético de Rafaela, si bien el equipo sigue en deuda cada vez que sale del Monumental, donde no gana, había sumado por primera vez como visitante y por momentos volvió a demostrar mejoras. Lo cierto es que a un precio muy costoso. En la jornada de ayer se anunciaron las lesiones que sufrieron Fabricio Fontanini y Emiliano Romero, dos titulares y piezas claves en la estructura del equipo de Forestello, y que serán bajas por los próximos partidos.



El ‘Muro’ sufrió la fractura de su costilla y se estima un tiempo de recuperación entre cuatro a seis semanas. El uruguayo, por su parte, tendrá para tres semanas tras sufrir un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda.



El plantel profesional albiceleste descansó el sábado, trabajó el domingo por la mañana y ayer lo hizo por la tarde, en el predio Tito Bartomioli.



La “Crema” se prepara para recibir este viernes, 21.10hs a Alvarado de Mar del Plata, por la fecha 10 del torneo de la Primera Nacional.



Este martes el DT podría empezar a darle forma al once inicial que tiene en mente para ir en busca de la victoria, algo que no consigue desde la fecha 6 cuando superó a Temperley 1 a 0.



En principios, Jonatan Fleita se metería en la zaga en lugar de Fontanini y en el medio campo, Franco Bellocq podría retornar a la titularidad en reemplazo de Romero.



Atlético trabajará hoy y mañana desde las 9.30hs en el Autódromo, el jueves lo hará en el estadio Monumental y luego se confirmarán los convocados para el juego del viernes por la noche.