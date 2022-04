Expendedores advierten que la escasez de gasoil se agravará en Semana Santa

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) advirtió ayer que el atraso en los precios de los combustibles provoca que el abastecimiento "no sea normal", sobre todo de gasoil, y estimó que la situación podría agravarse en Semana Santa. Así lo señaló el secretario de Asuntos Institucionales de esa entidad empresaria, Carlos Gold.

Según el dirigente: "Hay un atraso general en cuestión de precios en todos los combustibles. Esto hace que el abastecimiento no sea normal para poder satisfacer la demanda. La consecuencia es el desabastecimiento que se nota en las estaciones de servicio".

"El atraso en precios es general, pero en gasoil se hace más notoria la diferencia porque es el combustible que requiere más importación. La producción local no alcanza a satisfacer el total de la demanda y ahí se produce la brecha", explicó Gold, en declaraciones radiales.

En ese sentido, indicó que "importar el producto y volcarlo al mercado interno ocasiona a las petroleras una pérdida importante y están dejando de hacerlo". "Por eso, las petroleras establecen a las estaciones de servicio un cupo mensual con el que nos van a abastecer de gasoil. Y por encima de ese cupo, cualquier pedido adicional tiene un sobreprecio de entre $40 y $50. Eso habla del importe que están perdiendo las petroleras por cada litro que importan", puntualizó.

Y añadió que en el mercado de combustibles "hay una asimetría: lamentablemente, al estar pisados los precios de los surtidores, la alternativa que tienen las petroleras es recomponer en el sector mayorista, que no está regulado".

"Las empresas tratan de aumentar al canal mayorista porque saben que el precio de surtidor está planchado. En el interior del país se nota que falta gasoil. Hay estaciones que están hace 48 o 72 horas sin gasoil y es mucho. Esto provoca un fastidio muy importante en el consumidor y en los transportistas, que se tienen que quedar varados porque no consiguen ese combustible", aseguró.

Gold aseguró que en naftas no se detectan, hasta ahora, problemas de abastecimiento, aunque reconoció que podría llegar a haberlos en Semana Santa. (NA)