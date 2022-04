Lo arrestaban y pateó en la espalda a un policía

Siendo las 00.40 de la jornada de ayer, personal policial del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) con sede en Sunchales, tomó conocimiento a través de sus pares de la Comisaría Seccional 3a., que en la intersección de calles Rafaela y Esperanza de esa ciudad, dos sujetos habrían intentado consumar un ilícito.Al llegar al lugar -en inmediaciones de la Plaza del barrio Colón- por la aparente sustracción de una motocicleta, vecinos del lugar dijeron a los uniformados actuantes, que quienes supuestamente serían los autores de la sustracción, responderían a los nombres y apodo de "Chanchi" C. y Sebastián Andrés C.Por tales motivos, los actuantes procedieron a realizar un operativo de saturación por las inmediaciones, logrando ubicar a Sebastián Andrés C. de 19 años, y consultado el sistema informático Cóndor, no se hallaron motivos que restrinjan su libertad.En esos instantes se hizo presente en el lugar un hombre, diciendo que le habían sustraído su birrodado, hallándolo a metros de su morada, en la esquina que conforman calles Rafaela y Esperanza.Mientras este último relataba haber sido víctima del robo de su moto, el identificado como Sebastián Andrés C. de 19 años, comenzó a insultar y forcejear con el personal policial de la Comisaría 3a., propinándole una patada en la espalda a un subinspector, motivo por el cual procedieron a reducirlo, colocarle las esposas de seguridad y trasladarlo a la sede policial sunchalense.A la 1.30 se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal de turno, quien ordenó que se forme un legajo penal por el delito de "resistencia a la autoridad" al arrestado.A las 17:00 de ayer, en momentos en que personal policial de la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia patrullaba su jurisdicción, observó la presencia de un individuo quien se dirigía por un camino rural en zona de la ruta 70, en una bicicleta.Los uniformados procedieron a detener su marcha para identificarlo, tratándose de Nazareno David G., de 19 años, domiciliado en esa localidad, y al mismo tiempo comprueban que la bicicleta en cuestión había sido sustraída el 31 de marzo último, siendo la víctima de este hecho una mujer.Al consultarle a Nazareno G. sobre la procedencia de la bicicleta, este se tornó contradictorio no aportando datos sólidos.Así se procedió a su aprehensión, y la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero, ordenó que Nazareno G. pase a revestir carácter de detenido por el delito de "encubrimiento", en tanto que la bicicleta sea restituída a su legítima propietaria.