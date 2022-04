Castellano: “para gobernar se necesita experiencia y equipos preparados”

“Fue un encuentro muy interesante entre quienes participamos e integramos Hacemos Santa Fe, el espacio que lidera nuestro gobernador Omar Perotti”; remarcó Luis Castellano respecto a la actividad que se llevó a cabo el viernes pasado en el Sindicato de Pasteleros, en la localidad de Rosario.

Posteriormente, el Intendente de Rafaela manifestó que “era necesario volver a encontrarnos, a discutir políticas. Estuvimos durante gran parte del día organizados en comisiones, discutiendo sobre diferentes temas que tienen que ver con la seguridad, la educación, los jóvenes, el trabajo y el ambiente, entre otros”.

“Nos encontrarnos para fortalecer el espacio y debatir los temas de la realidad: la pobreza, el empleo, la producción y la educación. Todo ayuda a seguir potenciando un proceso de gobierno y a fortalecernos como espacio político”.



EDUCACIÓN Y EMPLEO

“Hablar sobre la necesidad de que nuestros chicos y chicas terminen la secundaria; que nuestras empresas tengan gente capacitada; que Santa Fe lidera el crecimiento de la Argentina, con una potencia y un perfil muy claro que el Gobierno Provincial le da a las empresas; son temas que se vinculan con los programas de empleo, con los que tanto venimos trabajando”, afirmó Luis Castellano.

Además, añadió la importancia que tiene “salir de los programas de asistencia para llegar a uno de empleo, de inserción laboral. Ese es el gran desafío que tenemos. Fundamentalmente, porque la pandemia no nos había permitido sentarnos a discutir y debatir estos temas, y pudimos hacerlo el viernes en una jornada multitudinaria”.

“También dialogamos sobre lo clave que es la federalización, donde las provincias, los municipios y comunas, trabajemos activamente en la toma de decisiones”, agregó el mandatario.



ENCUENTRO EN RAFAELA

“Sin lugar a dudas, todas estas temáticas son claves, porque para gobernar se necesita experiencia y equipos preparados. No se puede improvisar, porque ya sabemos cómo nos va cuando no se tiene experiencia ni se está preparado”; remarcó Castellano.

Por otra parte, adelantó que “para fines de abril, o a más tardar en los primeros días de mayo, estaremos llevando a cabo el encuentro para Rafaela y la región, en conjunto con el senador Alcides Calvo”.

“Para nosotros es de suma importancia seguir con el esquema de encuentros con dirigentes de nuestra ciudad y la región, porque entre todos construimos un espacio que proyecta a la provincia de la mano de la educación y el empleo, ya que consideramos que son centrales para seguir creciendo”; cerró Castellano.