"Que la historia la cuenten los que la vivieron"

El docente de la escuela Guillermo Lehmann, Luciano Perren, contó el significado de poder brindarle a la comunidad educativa el testimonio en primera persona, en el marco del 40 aniversario de Malvinas, de Owen Crippa: “Es simplemente intentar mantener la historia viva, siempre por ahí lo que hablamos con los chicos cuando tocamos el tema Malvinas, es que cuando uno analiza la historia, la mayoría de las veces no hay ningún protagonista que esté vivo y te la puedo contar, en el caso de Malvinas es distintos porque tenemos un montón de personas que estuvieron en las islas, que estuvieron en la armada, en la fuerza aérea, que estuvieron en diferentes lugares y pueden hoy contar la historia en primera persona. Eso es lo que tiene de extraordinario este tema”.

“Pretendemos hacerles conocer esto, para que ellos indaguen, busquen, porque muchas veces no se transmite toda la verdad y se brinda una visión parcial de lo que fue la guerra. Creo que además de eso lo más importante es que sirva de ejemplo, es decir, tener presente que en el 82 un montón de personas fueron dispuestas a dar la vida por la patria y me parece que sí tendríamos un poquito vivo ese espíritu todos los argentinos, como país nos iría mucho mejor. Buscar una causa que nos una, porque entre todas las divisiones que hay, lo que nadie discute es que las Malvinas son argentinas”, resaltó el profesor.