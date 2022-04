El Teniente de Navío Owen Guillermo Crippa, nació en Sarmiento, el 27 de enero de 1951, es un aviador naval de la Armada Argentina que combatió en la guerra de Malvinas durante 1982, desempeñándose como piloto de la 1ra Escuadrilla Aeronaval de Ataque. Utilizó un reactor Aermacchi MB339 y es reconocido por su acción del 21 de mayo de 1982, cuando descubrió a la Fuerza de Tareas Británica que desembarcaba en el estrecho de San Carlos y atacó a la fragata HMS Argonaut.23 Debido a su desempeño, la Armada Argentina lo distinguió con la Condecoración “Cruz al heroico valor en combate.

Ayer por la mañana, estuvo en Rafaela donde participó de una charla organizada por la escuela Técnica Guillermo Lehmann, en el marco del 40 aniversario de Malvinas.

“Nosotros no nos consideramos héroes, héroes son los que dejaron la vida allá, eso es lo primero que siempre quiero dejar en claro. Malvinas tiene tantas historias como veteranos que estuvimos combatiendo allá. Hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que más allá del reconocimiento o a una condecoración, en realidad faltó otro tipo de reconocimiento porque después de la batalla se produjo un proceso al que denominamos desmalvinización, donde tanto la sociedad como el poder político y militar le dieron la espalda a los veteranos”, contó Grippa.

“Lo que está sucediendo hoy, que nos pone muy felices es esta necesidad de hablar sobre el tema. Yo cuando volví en el 86 después que me retiré (porque yo soy de acá, de la región), volví para trabajar, -trabajaba para sobrevivir- un día aparecen dos personas en mi casa que se presentan como veteranos, a plantear que tenían compañeros con problemas físicos, laborales. Y cuando les pregunto qué querían que haga, me responden lo que yo les digo a ustedes: ni la sociedad ni el poder político nos atendieron y estamos tratando nosotros de dar una mano a aquel que lo necesita. A partir de ese momento y hasta hoy seguimos reuniéndonos todos los martes en Santa Fe”.



CUATRO OBJETIVOS

Owen Grippa, relató que los veteranos se plantearon cuatro objetivos fundamentales: “el primero era atender las cuestiones de salud, por supuesto como una cuestión prioritaria; el segundo atender las cuestiones laborales; el tercero empezar a hablar para revertir todo lo que se había mentido sobre Malvinas; y el cuarto que le llamamos pomposamente reculturizar, es decir muchos de nosotros estamos trabajando con Institutos de Educación, Universidades, Facultades, donde charlamos con los chicos para intentar recuperar valores que nunca debimos haber resignado”.

“El primer objetivo fue cubierto rápidamente porque el gobierno de la provincia, en ese momento Félix Reviglio, mandó a uno de sus ministros para que hablara con nosotros e inmediatamente nos dieron respuestas. Santa Fe fue líder en cuestiones de veteranos y fue una de las pocas provincias sino la única que no tiene suicidados post conflicto sin atención. Los temas laborales también pudimos ir resolviendo y ahora estamos abocados a la comunicación para revertir tanta mentira. Eso fue gracias a Dios metiéndose dentro de la conciencia social y es así como la sociedad comenzó a apoyarnos”, comentó.



UN MENSAJE EN

PRIMERA PERSONA

El Teniente de Navío, Owen Crippa, manifestó que “primero a los medios les pedimos mantener siempre presente este tema, no solo en fechas significativas por cuestiones de la batalla, la necesidad de continuar reclamando por esta tierra. Argentina está incompleta, le falta un pedazo, no tenemos soberanía. Nuestros políticos tienen que pasar de ser simples ocupante de sillones, a transformarse en estadistas, conocedores de la historia y estar preparados técnicamente tanto en lo político como en lo geopolítico para atender a nuestro país”.

“El compromiso de los habitantes de esta República debe ser dejar de ser meros habitantes para transformarnos en ciudadanos que respetemos nuestras obligaciones pero que exijamos nuestros derechos. No con piquetes, no rompiendo plazas o iglesias, simplemente reclamando con la fuerza necesaria”, concluyó.