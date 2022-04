Entubado de calle Tucumán: continúan los reclamos de vecinos y comerciantes

La obra del desagüe pluvial "Entubado Tucumán", tarea en las que la provincia invierte 225 millones de pesos y que se puso en marcha el pasado 21 de noviembre, mientras sigue avanzando de manera lenta, al mismo tiempo continúa generando múltiples problemas e inconvenientes de toda índole, no sólo para los vecinos del sector, sino también para los comerciantes. Cabe destacar que la longitud total del entubado es de 2.500 metros lineales hasta el Canal Norte, en tanto que la obra que se lleva adelante contempla 1.000 metros por calle Tucumán, entre calle Brasil y bulevar Santa Fe.

Tal como lo ha informado este Diario en varias oportunidades, las circunstancias que atraviesan los residentes son variadas y van desde el miedo a desmoronamientos que afecten sus viviendas hasta la insostenibilidad de sus actividades de quienes tienen comercios. De hecho, algunos vecinos y comerciantes indicaron ante este medio que han realizado consultas al municipio local y a los responsables de la firma adjudicataria (Menara S.A.) para conocer el tiempo que demandarán los trabajos y la magnitud de los problemas que están encontrando debajo del piso, pero en ningún caso obtuvieron contestaciones técnicas convincentes que los tranquilice.

Luego de haber dado a conocer los innumerables reclamos de los ciudadanos que viven entre Av. Brasil y O'Higgins, hoy es el turno de escuchar a los que viven más cerca del microcentro, entre Primera Junta y Avenida Santa Fe. Por ejemplo, el responsable de Carnicería Colombo, situada en la primera cuadra de calle Dentesano, le comentó a LA OPINION, muy enojado y ofuscado, que "desde el sábado está cortada toda la calle Dentesano y no tenemos acceso a nada. La gente está muy enojada por esta situación. El viernes, la gente del municipio nos comentó que a la calle la iban a poner a contramano para darle paso a calle Tucumán para poder circular, pero han fallado todos. De esta manera, a la gente y a los clientes se les dificulta poder venir al comercio, ya que tienen que dar toda la vuelta por José Ingenieros. Otro de los inconvenientes que existe es que no hay lugar para estacionar casi, así que estamos muy cansados y preocupados por todo esto. Este lunes las ventas estuvieron tranquilas, ya que sólo pudimos vender por 15 mil pesos cuando estábamos acostumbrados a vender, por día y cuando todo transcurría de manera normal, por más de 50 mil pesos. Esta obra va a durar 2 o 3 meses todavía, con lo cual la preocupación es cada vez mayor. La verdad que no se que vamos a hacer. Fui varias veces a charlar con la Municipalidad y con el senador Calvo, pero nunca me dieron bolilla".

Cabe recordar que el pasado 12 de enero se realizó el corte de tránsito entre Avenida Santa Fe y calle San Martín para comenzar un nuevo frente de la obra. En su momento, se anunció que dicho corte parcial se iba a extender por aproximadamente 1 mes, pero lo cierto es que más allá de que la calzada, en parte, luego estuvo reducida, ya han pasado casi 3 meses y por lo observado y por cómo viene el avance, donde el ritmo no es el esperado, los trabajos continuarán al menos por un par de meses más, y la preocupación de los comerciantes, obviamente, será cada vez mayor.



YA HUBO DEBATE

Con respecto a este conflicto, donde hasta ahora nadie de la Municipalidad se acercó a dar una explicación concreta hacia los vecinos, hay que destacar que durante la semana pasada, en el Concejo Municipal, se generó un debate de casi 20 minutos entre los concejales, precisamente por el reclamo de los ciudadanos por los problemas ocasionados en la ejecución de esta importante obra, en donde la oposición pretendía saber la respuesta de la empresa al Municipio y se informe a los vecinos. En este sentido, ya se han registrado, además de los comerciantes afectados, desmoronamientos de algunos sectores, rajaduras en viviendas, agrietamiento de veredas, problemas de circulación en el lugar y para acceder al domicilio, árboles caídos, etc. Demás está decir que es clave la convivencia entre el Estado y los vecinos, ya que los problemas debe solucionarlos el municipio y se necesita que esté presente cuando interviene sobre el dominio público.



TAMBIÉN UNA REUNIÓN

También debemos consignar que hace algo más de 15 días, convocada por el municipio, se concretó una reunión de trabajo entre la empresa Menara Construcciones, adjudicataria de la obra del entubado de calle Tucumán, los equipos de la Provincia (dado que es una obra que licitó el Gobierno Provincial), los equipos municipales, e integrantes de Aguas Santafesinas S.A. para dialogar sobre el avance y desarrollo del entubado. Se acordó y se puso de manifiesto la necesidad de trabajar en conjunto y resolver los imprevistos que tiene la obra, la cual viene sufriendo algún nivel de retraso y dificultades producto de la complejidad que tiene en sí misma debido a la cantidad de interferencias que se presentan en el sector. Recordemos que esta obra es muy importante ya que viene a resolver problemas de anegamientos desde hace muchísimos años en ese sector de la ciudad. Si bien sigue avanzando en dos frentes: uno entre avenida Brasil y Chile y otro entre bulevar Santa Fe y Dentesano, se produjeron algunas demoras e imprevistos que son necesarios de resolver a la brevedad y que el Municipio le hizo saber a los representantes de la empresa. Así como también se estipuló tomar las medidas necesarias para que no sigan ocurriendo.



DETALLES DE LA OBRA

Las tareas, que comenzaron a fines de noviembre pasado, están a cargo de la empresa Menara Construcciones, cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y constan de tres tramos: el primero entre bulevar Santa Fe y Sarmiento; el segundo de Sarmiento hasta Ameghino; y el tercero de Ameghino a avenida Brasil. Este entubado proyectado se desarrolla de manera paralela a uno existente cuya capacidad de conducción es insuficiente, produciendo frecuentes e importantes anegamientos en lluvias de baja intensidad. La nueva obra permitirá sanear una cuenca urbana de 104 hectáreas y tendrá, en una primera etapa, un beneficio directo para las personas que viven sobre calle Tucumán, pero a futuro permitirá ampliar la red de conductos secundarios solucionando el problema hídrico en sectores ubicados sobre calles transversales: avenida Santa Fe y Tucumán (frente a Jefatura Policía), calle Sarmiento entre Güemes y Tucumán, calle Brown entre Güemes y Tucumán, y calle Ameghino entre Pueyrredón y Tucumán. La importancia de este acueducto radica además en que recibe los afluentes de los colectores de avenida Santa Fe, de calle Ameghino, de avenida Brasil y de calle Edison, proyectándose para etapas posteriores entubados secundarios. Los trabajos implican la demolición de las estructuras que sean necesarias para efectuar la unión con las nuevas previstas; excavación y retiro de suelo hasta las cotas de fundación establecidas en el proyecto, realización de un hormigón de limpieza, conexión de entubados secundarios asegurando el correcto funcionamiento de los desagües existentes y proyectados; provisión y colocación de rejas de inspección y limpieza, el relleno y compactación de los laterales y encuentros con estructuras existentes, readecuación de la red de agua potable y la ejecución de pavimento de hormigón y de adoquines, entre las principales tareas.