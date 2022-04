Los Auténticos Decadentes lanzan "D", segunda entrega de su trilogía de discos "ADN"

El nuevo trabajo incluye "Bailando", de la española Alaska & Los Pegamoides, interpretada junto a Miranda!; "Oro", de Bronco, junto a sus creadores y Tokyo Ska Paradise Orchestra, que cuenta con un video promocional; "La vida sigue igual", de Sandro, junto a Beto Cuevas y Big Javy; y "Jurabas tú", de Los del Fuego, junto a Los Palmeras.

También contiene "Cola de amor", con su autor León Gieco como invitado; el clásico de Moris "De nada sirve", junto a Sol Bassa; el hit de The Cure "Boys Don´t Cry", con Andrea Prodan; y "Yerba mala", de Rodrigo Bueno, con su hermano Ulises.

Además de estar disponible en plataformas digitales, "D" también puede conseguirse en formato físico en ediciones de lujo en CD y vinilo.

En noviembre pasado, la banda había presentado "A", la primera entrega de esta saga, con invitados de la talla de Rubén Rada, Natalia Lafourcade, Panteón Rococó, Roberto Pettinato, Attaque 77, Bándalos Chinos, Los Pericos y Santaferia.

Junto a ellos, el numeroso combo abordaba clásicos como "Los viejos vinagres", de Sumo; y "Golpes al corazón", de Los Tigres del Norte; ambos cortes anticipados a través de sendos videoclips.

También formaban parte del repertorio en este primer disco "Ay, qué dolor", de Los Chunguitos; "Una luna de miel en la mano", de Virus; "Seguir viviendo sin tu amor", de Luis Alberto Spinetta; "No te enamores nunca de aquel marinero bengalí", de Los Abuelos de la Nada; "Ayer te vi", de Rada; y "Live is life", la canción de la banda austríaca Opus, popularizada por su asociación con una famosa entrada en calor de Diego Maradona, antes de un partido del Nápoli.

"Es loco porque cuando hacés un disco, mal que mal, tenés el límite de las canciones que tenés; pero cuando hacés un disco de covers no hay límite, podés no parar nunca", había contado poco antes de este lanzamiento el músico Jorge Serrano a Télam, al referirse a esta trilogía.

Ambas placas fueron producidas por los integrantes del grupo Martín "Moska" Lorenzo y Mariano Franceschelli, junto con Gustavo Borner; y la portada es obra de Alejandro Ros. En tanto, la publicación del restante disco "N" está prevista para los próximos meses.

La edición de estos trabajos llega en medio de la celebración del grupo por sus 35 años de historia.