Murió Estelle Harris

Estelle Harris, la actriz que brilló como la madre de George Costanza en la serie "Seinfeld" y que puso su voz a La Señora Cara de Papa en la saga animada "Toy Story", murió a los 93 por causas naturales.

La noticia del deceso de la entrañable intérprete fue comunicada por su hijo Glen Harris al medio Deadline. “Con el mayor dolor y tristeza tengo que anunciar que Estelle Harris falleció esta tarde a las 18.25. Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival, y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”, señaló Harris sobre su madre, a quien acompañó y abrazó en el momento en que la actriz daba su último aliento.

Harris tuvo una extensa carrera que se inició con papeles en comerciales hasta que en 1977 debutó en cine, pero a pesar de haber participado en varios filmes, su reconocimiento iba a llegar a partir de 1992 cuando fue parte del elenco de la exitosa sitcom "Seinfeld".

Allí, la actriz descolló en las escenas en las que le tocó participar, fundamentalmente en aquellas en las que interactuaba con su hijo ficticio George, interpretado por Jason Alexander, y su marido en la serie, papel a cargo de Jerry Stiller.

Con aparición en 27 episodios, Harris se mostró como dueña de una gracia sin igual, tanto por su chillón tono de voz como por su postura corporal.

Acaso esa voz característica fue la que convenció a los productores de "Toy Story" de convocarla para que dé vida al personaje de La Señora Cara de Papa, presente desde el segundo filme de la saga.

Antes de estos hitos, la actriz había actuado en papeles menores en diversos filmes desde su debut en "Looking Up", incluida una breve intervención en "Érase una vez en América", de Sergio Leone.

En televisión, Harris participó en las series "Casado con hijos" y "Night Court", en donde tuvo un papel recurrente.

Sin embargo, su cara quedará por siempre ligada a las más hilarantes escenas de "Seinfeld" y su voz a la protectora y centrada Señora Cara de Papa de "Toy Story".