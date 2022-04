Triunfo de Newell's ante Platense y una nueva polémica con el VAR

Newell´s derrotó ayer por 3 a 1 a Platense en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, donde ahora se ubica como escolta junto a River.

En un encuentro parejo, la "Lepra" se puso en ventaja a los 27 minutos con un certero cabezazo de Juan Garro, pero el "Calamar" creció con el correr de los minutos y llegó al empate a los 44 después de una serie de rebotes en el área rival que aprovechó Ignacio Schor para mandar la pelota hacia la red.

No obstante, en el complemento llegó la polémica: el árbitro Pablo Dóvalo, a instancias del VAR comandado por Diego Abal, cobró un penal por un agarrón en una pelota parada, en un caso similar al del partido entre Boca y Arsenal de Sarandí disputado anoche.

Nicolás Castro capitalizó el remate desde los doce pasos y el local pasó al frente nuevamente, mientras que, en medio de la desesperación de Platense por volver a igualar el juego, Djorkaeff Reasco aprovechó una contra y liquidó el duelo.

De esta manera, Newell´s se ubica como escolta del líder Racing, que suma 18 puntos, con 16 unidades junto a River, al tiempo que Platense permanece en el fondo con siete unidades.



SAN LORENZO NO LEVANTA. San Lorenzo buscaba su segundo triunfo en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, y estuvo cerca de lograrlo, pero a cinco minutos del final, se lo empató Atlético de Tucumán, también de floja campaña, para el 1-1 final. San Lorenzo no ganó de local en el campeonato. A los dos minutos del complemento, Ricardo Centurión puso en ventaja al Ciclón, en un gol que fue revisado por el VAR. A los 40 minutos de la etapa final Ramiro Carrera marcó el tanto del empate en el Nuevo Gasómetro.



GANÓ TIGRE. En el encuentro que cerró la fecha 8, Tigre se impuso por 2 a 0 ante Rosario Central. Los goles para la victoria del Matador, en la zona B, fueron anotados por Magnín, a los 48 minutos y de penal, mientras que Lucas Blondel, a los 83, puso el segundo y definitivo tanto para el local.