Atlético ya le apunta a Alvarado

Si bien Atlético de Rafaela no pudo saldar la deuda de ganar de visitante sumó un punto, mostró un cierto crecimiento en lo colectivo y ahora, cuando vuelva a jugar en Alberdi, deberá revalidar lo bueno que hizo en sus últimas presentaciones y volver a la victoria, lo que no logra desde hace tres partidos.



La ‘Crema’ regresó ayer a los entrenamientos tras el 0 a 0 del viernes por la noche en Río Cuarto, ya pensando en su próxima presentación: el viernes recibirá a Alvarado de Mar del Plata a las 21.10 hs., por la fecha 10 de la Primera Nacional 2022.



En este comienzo de semana las principales dudas pasan por saber si el entrenador Rubén Darío Forestello podrá contar o no con Fabricio Fontanini y Emiliano Romero.



Ambos, con problemas físicos que le impidieron seguir el encuentro ante Estudiantes, el último viernes. El uruguayo salió a los 18m del PT con una molestia en el isquiotibial izquierdo y si bien se aguardan los resultados de los estudios médicos, no llegaría para el próximo juego. El ‘Muro’, por su parte, fue reemplazado a los 30m de la primera parte tras sufrir un fuerte golpe en la parrilla costal y se esperará su evolución.



El plantel profesional de la ‘Crema’ volverá a trabajar en la tarde de hoy, 16.30hs, en el predio Tito Bartomioli. Luego, el cronograma semanal será el siguiente: martes y miércoles, 9.30hs Autódromo, jueves, 9.30 en el estadio.