Tras la derrota, Jaguares está cuarto

No es un buen momento de Jaguares XV en la Superliga Americana de Rugby. Luego del cimbronazo que fue la primera derrota en el corto historial del torneo ante Selknam la semana anterior, este sábado el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe no pudo recuperarse y volvió a caer, ante Peñarol de Uruguay por 27 a 20, esta vez en Ciudad del Este. Los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo jugaron su cuarto encuentro como titular, en otras tantas presentaciones.

Ya al término del primer período, Jaguares XV exhibía inconvenientes defensivos, a punto tal que perdía por 20-10 con el conjunto que dirige el DT argentino, Pablo Bouza.

Los tantos argentinos llegaron con sendos tries de Bautista Pedemonte y Tomás Cubilla, más dos penales y dos conversiones de Gerónimo Prisciantelli. Por su lado, las anotaciones de la escuadra montevideana, hubo tries de Andrés Vilaseca, Mateo Viñals y Guillermo Pujadas, más dos penales y tres conversiones de Felipe Etcheverry.

En los otros partidos de la fecha, Olimpia Lions le ganó a Cobras por 42 a 17 y los chilenos de Selknam a los Cafeteros colombianos por 20 a 19.

Posiciones: Peñarol y Selknam 14 puntos; Olimpia 13; Jaguares XV 11; Cafeteros 6 y Cobras 1.

El viernes 8 (en horario por confirmar), frente a Cobras Brasil XV será el quinto y último compromiso de la primera rueda de la SLAR 2022, en Ciudad del Este, para el equipo argentino.