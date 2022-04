Aleix Espargaró y Aprilia hicieron historia en Termas de Río Hondo

Por Víctor Hugo Fux (Enviado especial a Termas de Río Hondo). - En su intento número 200 en el Campeonato Mundial de Motociclismo, el español Aleix Espargaró ((Aprilia Racing) hizo realidad su sueño de toda la vida.

A los 32 años y con una experiencia de dieciocho temporadas, el catalán nacido en Granolleres, logró su primera victoria.

Y lo hizo en el regreso del Gran Premio de la República Argentina, cerrando un fin de semana espectacular, que lo vio imponer condiciones prácticamente en todas las salidas a pista de MotoGP.

Antes de quedarse con el triunfo, Aleix no pudo mantener el lugar de privilegio que había logrado el viernes tras conseguir la pole. En un largada impecable, Jorge Martín (Pramac Racing) le arrebató el liderazgo, que pudo conservar durante buena parte de la carrera.

Los dos protagonistas excluyentes lograron marcar una buena diferencia sobre el resto, para generar un espectáculo fantástico, en el que la marca italiana, con la magistral conducción de Aleix, pudo acceder a la punta en su tercer intento y encaminarse, también Aprilia, a su histórica primera victoria en MotoGP.

En su vuelta de honor, el ganador no logró contener sus emociones, al tiempo que recibía el saludo de sus rivales en la pista santiagueña. Recostado sobre su Aprilia negra con el número 41 pintado en su carenado, parecía no querer llegar a los boxes, donde su equipo lo esperaba con una euforia incontrolable.

De hecho, Aleix fue el último en llegar a ese recinto, donde afloraron otra vez sus lágrimas y se dispararon sus emociones cuando se fundió en un abrazo interminable con cada uno de sus asistentes.

Su agradecimiento, también fue para la Aprilia, que mostró un rendimiento sin fisuras a lo largo de las 25 vueltas, que seguramente fueron muchas más en la mente de un hombre que nunca bajó la guardia y que tuvo, en definitiva, una recompensa largamente merecida.

No resulta sencillo explicar que un piloto que no había podido ganar en 199 carreras, se perfilaba como candidato desde el primer día. Aleix, seguramente, estaba convencido que ese resultado, infinidad de veces postergado, esta vez se podría dar.

La perseverancia siempre da una flor. Y ayer, este gladiador de doscientas batallas, disfrutó de su aroma y paladeó las mieles de un triunfo que todo el paddock vivió con una inmensa felicidad.

Por si hiciese falta otro golpe emocional, lo aportó Pol Espargaró (Repsol Honda Team), el exitoso hermano menor del ganador -30 años, 25 triunfos en Grandes Premios y un campeonato mundial- cuando lo abrazó efusivamente, en el exacto momento que Aleix era entrevistado por la televisión oficial.

Carrera (25 vueltas): 1° Aleix Espargaró (Aprilia), en 41m36s198; 2° Jorge Martín (Ducati) a 807 milésimas 3° Alex Rins (Suzuki) a 1s330; 4° Joan Mir (Suzuki) a 1s831; 5° Francesco Bagnaia (Ducati) a 5s840; 6° Brad Binder (KTM) a 6s192; 7° Maverick Viñales (Aprilia) a 6s540; 8° Fabio Quartararo (Yamaha) a 10s215; 9° Marco Bezzecchi (Ducati) a 12s622 y 10° Enea Bastianini (Ducati) a 12s987.



LO ECONÓMICO

Un impacto económico de al menos 1.000 millones de pesos únicamente en hotelería generó el Gran Premio Michelin de la República Argentina, en el regreso de MotoGP al país tras una espera de tres años con motivo de la pandemia de Covid.

Así lo aseguró Ricardo Sosa, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), en diálogo con la prensa en el autódromo santiagueño.

El funcionario recordó que en 2019, cuando el MotoGP se había presentado por última vez en la ciudad termal, se produjo un movimiento económico de 1.100 millones, pero en ese caso, por todo concepto.

Los organizadores señalaron que la cantidad de espectadores que recibió el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo a lo largo del fin de semana estuvo en el orden de los 125.000.

El promedio de ocupación hotelera rondó las 3,5 noches, lo que calificó como "importante tomando en cuenta el momento de recuperación económica" por el que transita la Argentina.

"La pandemia le ha sentado bien a Termas", dijo a su turno Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna Sports, que elogió también cómo ha quedado el autódromo tras la reconstrucción de oficinas, boxes y otras dependencias.

"Estamos más cómodos. Este es un evento del que estamos orgullosos", finalizó el empresario catalán.

Por su parte, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, reconoció que la presencia de MotoGP a partir de 2014 marcó "un antes y un después" para el sector turístico de la provincia y agregó que "eventualmente podríamos recibir en un futuro a la Fórmula 2, en el caso de que se produzca su retorno al país por iniciativa del sector privado".