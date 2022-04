Crece el malestar de vecinos de barrio Belgrano por el mal estado de la Vecinal

Problemas de funcionamiento de las ventanas y de las puertas que ni abren ni cierran correctamente, del baño donde se registran permanentes pérdidas de agua, del sistema de iluminación. Además, faltan sillas, tablones, un ventilador de pared, equipos de sonido y hasta cortinas. Así encuentran la sede de la Vecinal de barrio Belgrano un grupo de mujeres que asisten a uno de los talleres desde comienzos de este año. "La han vaciado y no le han hecho mantenimiento, es una pena. Había como 100 sillas y varios tablones, queda poco", lamentó una vecina.

La flamante Comisión Directiva que se impuso en las elecciones del pasado 20 de marzo encontró un panorama desolador y por eso ahora espera avanzar en una "pericia edilicia" y documentar las "irregularidades" registradas durante la gestión de la anterior conducción, que terminó abruptamente su mandato cuando el presidente, Germán Güenzi, fue detenido a mediados del año pasado por estar supuestamente involucrado en un violento robo en barrio Mosconi. Si bien se esperaba la intervención por parte del Municipio, finalmente no hubo resolución alguna y se buscó llegar con "piloto automático" hasta la convocatoria a elecciones de este año.

El objetivo de la nueva dirigencia, que encabeza Hugo Kinzler, es "elaborar un inventario para explicarle en forma completa y transparente como hemos encontrado la Vecinal", aunque hay quejas por una "falta de colaboración del Municipio en la entrega de información". En este marco, llamó la atención una comunicación de los nuevos vecinalistas a modo de anticipo de lo que han encontrado en el edificio una vez que tomaron posesión de sus cargos, que toma como referencia la canción "Informe de la situación", de Víctor Heredia.

"Paso a detallar a continuación; el sucinto informe que Ud. demandó; duele a mi persona tener que aclarar; que aquí no ha quedado casi nada en pie...Más no desespere, le quiero aclarar; que aunque el daño es grave, bien pudiera ser; que podamos salvar la sede y su gente; si actuamos con fe... y celeridad", plantea la curiosa descripción.

"Parece ser que la virosis; trajo también la calamidad, de cierto tipo de langosta; que come en grande y a nuestra costa; y de punta a punta de la ciudad; se ha deglutido toda la paz...", subraya. "A las garrafas se las ve; faltando antes de aparecer; y se llevaron muchas sillas; y a los parlantes por más que trate; como no están, ya no suenan bien...; que no sé qué hacer... ni tenía con quién", agrega.

"La gente duda en empezar; la tarea dura de participar; lo poco que queda se va a perder; si como le dije no ponemos fe... y celeridad; y entre los males y los desmanes; hay cierta gente que ya se sabe; saca provecho de la ocasión; que se olvidaron de la intervención; haciendo abuso de autoridad; controlan hasta la integridad...", plantea en una elíptica crítica a las autoridades municipales.

La apuesta va más allá en función de la próxima renovación de autoridades de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), que en principio será durante una reunión del 18 de abril para lo cual se acumulan postulaciones. "Que no termina en las Vecinales; hay que mirar a Federación; que sea la nuestra la intervención; para que actúen los ciudadanos; y que rescaten de otras manos; como ya le dije, esta situación...." señala ante la posibilidad de que "punteros políticos" ligados al gobierno local busquen quedarse con la presidencia de la entidad.

"Suscribo nombre y apellido; Barrio Belgrano toma partido; para encontrar una solución; que sólo puede ser la unión; de los que aún estamos vivos; para torcer nuestro destino; asegurar nuestra libertad" concluye esta 'comunicación institucional' de la nueva conducción.

El Municipio había informado a finales de septiembre pasado que se habían efectuado diversas refacciones, entre ellas arreglos de plomería, en el techo por filtraciones y limpieza general del lugar. Sin embargo, los vecinos alertaron que esas reparaciones fueron "imperceptibles" y que la sede fue virtualmente "abandonada".

Cabe mencionar que tras las elecciones vecinales del pasado 20 de marzo, hubo coincidencias por parte de dirigentes que buscaron ser reelectos en distintos barrios pero que no lograron su objetivo, que la derrota se debió en parte por la falta de respuestas del Municipio a los pedidos efectuados por los vecinalistas.