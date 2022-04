Todos los partidos de la B

En la tarde de ayer se completó el segundo capítulo del torneo Apertura de Primera B, que tenía jugado el adelanto de Sportivo Roca 0 y Moreno de Lehmann 4.A continuación, todos los resultados de ayer, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco.Belgrano de San Antonio 2 (20m PT Gianluca Giacobonne y 44m ST Carlos Díaz) vs Deportivo Bella Italia 0 (3-2), Argentino de Humberto 1 (10m ST Emanuel Villarruel) vs Tiro Federal de Moisés Ville 0 (2-0), Independiente de Ataliva 3 (25m PT Uriel Ricarte, 32m ST Gonzalo Charra y 34m ST Maximiliano Rolón) vs Independiente San Cristóbal 1 (40m PT de penal Ezequiel Mercado (1-1).Sportivo Santa Clara 1 (46m PT Octavio Cardozo) vs. Libertad de Estación Clucellas 0 (1-1), Juventud Unida de Villa San José 0 vs San Martín de Angélica 1 (45m ST Esteban Guzmán) (0-3), Zenón Pereyra 3 (40m PT Darío Rostagno, 35m ST Iván Palacios y 45m ST Rafael Gómez) vs Deportivo Susana 1 (25m PT Lucas Bustamante) (0-1), Atlético Esmeralda 2 (4m ST Alexandro Boasso y 45m ST Gastón Traioni) vs. La Hidráulica 2 (19m PT Eder Molina y 25m PT Xavier López) (1-0), Defensores de Frontera 0 vs Deportivo Josefina 0 (1-2).Ind. San Cristóbal vs Arg. Humberto, Tiro Federal vs Belgrano, Dep. Bella Italia vs Sp. Roca, Moreno vs San Isidro. Libre: Ind. Ataliva.La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Dep. Susana vs Juventud Unida, San Martín vs Sp. Santa Clara, Libertad EC vs Defensores de Frontera, Dep. Josefina vs Atl. Esmeralda.