Todo lo ocurrido en el domingo liguista

En la tarde de ayer se completó la segunda fecha del torneo Apertura , en la Primera A y B , del fútbol masculino de la Liga Rafaelina.

En el principal certamen liguista, y por la zona A, Ben Hur se despachó con un 2-0 a domicilio sobre Atlético de Rafaela. Otro de los que ganó fue Peñarol, que en Villa Rosas derrotó 3-1 al Deportivo Aldao. Mientras que Tacural también ganó y fue por 2-0 ante Brown.

Por la zona B, Sportivo Norte se hizo fuerte en barrio Barranquitas y le ganó 1-0 a Libertad de Sunchales. El que se volvió con las manos vacías de María Juana fue Ferrocarril del Estado, que cayó 2-1 con el “Chupaleche”. Bochazo y Talleres igualaron 1-1 y el Interzonal fue para Florida de Clucellas, por 2-1 ante el Deportivo Ramona.

Vale recordar que en el adelanto, Unión de Sunchales le había ganado 1-0 a Argentino Quilmes y Argentino de Vila hizo lo propio con 9 de Julio, en un partidazo que terminó 4-3 a favor de los vilenses.



PRÓXIMA FECHA (3º)



ZONA A. 9 de Julio vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Dep. Tacural, Brown San Vicente vs Peñarol, Dep. Aldao vs Dep. Ramona INTERZONAL: Arg. de Vila vs Atlético María Juana. ZONA B: Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Dep. Libertad vs Unión, Arg. Quilmes vs Bochazo, Talleres María Juana vs Florida.



Todo lo ocurrido en la tarde de ayer:



ZONA A



Peñarol 3 vs Dep. Aldao 1



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Sebastián Garetto

Reserva: 2-2



Goles: 10m PT de penal y 42m ST Juan J. Weissen (P), 24m PT Nicolás Peralta (P), 29m PT de penal Carlos Fragata (DA).



Dep. Tacural 2 vs Pardo 0



Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Hugo Moreira

Reserva: -1



Goles: 15m PT Nicolás Antenori (DT) y 7m ST Misael Juárez (DT).



Atlético de Rafaela 0 vs Ben Hur 2



Cancha: Predio Tito Bartomioli

Árbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 4-1



Goles: 33m PT de penal Agustín Bianciotto (BH) y 43m ST Tomás Belinde (BH).



ZONA B



Sportivo Norte 1 vs Libertad 0



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Ariel Gorlino

Reserva: 1-0



Gol: 8m PT Joaquín Cabral (SN).



Atlético María Juana 2 vs Ferrocarril del Estado 1



Cancha: Atlético María Juana.

Árbitro: Gustavo Quevedo.

Reserva: 0-2



Goles: 31m PT Lucas Quiróz (F), 45m PT Nicolás Roggero (AMJ) y 27m ST de penal Carlos Sposito (AMJ).



Bochazo 1 vs Talleres María Juana 1



Cancha: Bochófilo Bochazo.

Árbitro: Francisco Tantera

Reserva: 1-3



Goles: 23m PT Mauricio Citroni (B) y 48m ST José Wasinger (T).



INTERZONAL



Florida 2 vs Dep. Ramona 1



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Claudio González

Reserva: 1-3



Goles: 5m PT Juan Montenegro (F), 11m PT Hernán Dobler (F) y 23m ST Facundo Vargas (DR).