Más de 62 mil rafaelinos tienen la dosis adicional

Como ya es una costumbre en cada fin de semana, este domingo la Dirección Regional de Salud dio a conocer el reporte de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana, donde el avance en estos tiempos de pocos casos se ha desacelerado bastante a diferencia de principios de año, en virtud de la llegada de pocas vacunas. En este sentido, el informe especifica que en los últimos 7 días se aplicaron otras 5.736 dosis en la región, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, para un total de 689.475 desde que el operativo se puso en marcha a finales del 2020. De ese acumulado, 271.288 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 70.426 en el Hospital "Amílcar Gorosito" de Sunchales y 41.305 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal, entre los principales efectores de la región.

Con respecto al total de pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 111.483 ciudadanos cuentan con una dosis y 103.462 con ambos componentes, mientras que los rafaelinos que han recibido la dosis adicional o refuerzo ya son 62.374. Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 94,33% de la población de la ciudad cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 16.922 niños, los cuales representan un 88,14% de los menores adscritos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.

Por último, la vacuna más utilizada continúa siendo la Sinopharm con 202.754, seguida por la AstraZeneca con 177,117, la Pfizer con 120.115, la Sputnik con 118.842, la Moderna con 65.758, la Covishield con 4.032 y en último lugar se ubica la Cansino con tan solo 857 aplicaciones.



TURNOS A ADOLESCENTES

Mientras tanto, con respecto a la situación actual de la vacunación Covid en la ciudad, la directora del vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", Luciana Díaz, le comentó este domingo a este Diario que "en estos momentos se están dando turnos a los adolescentes de 14 años aproximadamente, para terceras dosis con Pfizer, ya que han pasado los 120 días de colocada la segunda dosis. Para este lunes no tenemos turnos dados, pero sí podemos comentar que todos los días estamos recibiendo un promedio de 3 personas iniciando el esquema, y otras 8 personas en promedio diario que vienen por segunda dosis que perdieron los turnos. Por otra parte, salen turnos de terceras dosis para adultos mayores de 18 años y también se acerca la gente que tuvo Covid al final del año pasado, ya que se cumplen los 90 días de haber recibido el alta de la enfermedad para aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus, aunque ya hayan cumplido 4 meses desde que se dieron la segunda dosis. A todos estos grupos se los está vacunando en el horario de 7 a 18".

Posteriormente, en referencia a la vacunación antigripal en la ciudad, Díaz agregó que "estamos vacunando embarazadas, al igual que el grupo de 2 a 64 años con comorbilidades y niños menores de 2 años. A estos grupos los estamos recibiendo en todos los centros de salud, en sus horarios habituales de vacunación, y en la carpa del hospital, también de 7 a 18 horas". Por último, la funcionaria destacó que "hay que recordar que el grupo mayores de 65 años debe recibir por calendario la vacuna antigripal adyuvantada (FLUXVIR). Este componente aún no ha llegado a Rafaela, y estimamos que lo haría la próxima semana. También hay que destacar que a los 65 años se debe iniciar el esquema contra neumococo según el calendario nacional de vacunación".



VACUNACIÓN COMPLETA PARA

EL 87% DE LOS SANTAFESINOS

A punto de alcanzar los ocho millones de dosis aplicadas, la provincia de Santa Fe se coloca diez puntos arriba de la media nacional en esquemas de vacunación completa. La cifra representa a 3.100.000 santafesinos inoculados, un 87% de la población. Solo un 4% de los 3.560.000 habitantes quedó afuera de la profilaxis por decisión propia o por tener alguna contraindicación. Desde el Ministerio de Salud esperan completar los esquemas con dosis de refuerzo entre abril y mayo, que se retrasó por la ola de contagios producto de la variante Ómicron. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, dijo que hay “una muy buena cobertura” con respecto a la cantidad de esquemas completados y, más allá del número de infectados, hizo hincapié en la cantidad de fallecimientos: “Estamos muy por debajo del resto de las provincias, con una letalidad del 1,23% ”. La funcionaria repasó el camino recorrido para llegar al escenario actual, partiendo de los dos momentos en que debieron gestionar incertidumbre: el inicio de la pandemia y de la campaña de vacunación. “Hubo que pararse con mucha firmeza y liderazgo, hacer gestiones de compra de insumos, medicamentos, fortalecimiento del sistema de salud y formar el recurso humano para una patología nueva”, describió sobre el momento “tremendo donde no se sabía a qué llegabas y cuándo”, consideró. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, indicó: “Estamos próximos a alcanzar las ocho millones de dosis aplicadas, dentro de las cuales el 92% corresponde a primera dosis, el 87 a segunda dosis y el 50% a dosis de refuerzo”. Y sumó: “Estamos en la décima semana de descenso consecutivo del número casos de Covid y tenemos una alerta de la circulación temprana del virus influenza que originó una campaña anticipada de vacunación”. “Hoy ya no hablamos de Covid porque llevamos diez semanas de descenso consecutivo, pero en cambio hay una alta circulación de patologías respiratorias que no son Covid y que no las vimos circular en los dos últimos años por las herramientas de prevención que siguen vigentes, con el uso del barbijo, aún en el ámbito escolar, el lavado de manos y la ventilación de ambientes”, expresó. Con respecto al devenir del Covid, señaló que hay tres horizontes posibles: que el virus evolucione a un comportamiento estacional, que persista como algo benigno o que aparezca una nueva variante que vuelva a jaquear al sistema de salud. “Por eso es preocupante a nivel mundial la inequidad al acceso a la vacuna, ya que demostró su eficacia en la forma grave de esta patología”, comentó.

Prieto también se refirió a un estudio que está realizando el Ministerio de Salud provincial, junto a su par de Nación, para dar respuesta a un interrogante que la urgencia de los primeros meses de pandemia fue posponiendo: muertes con Covid o de Covid, ya que muchas veces era la patología la que determinaba la causa del fallecimiento que se adjudicaba al virus. “Para nosotros es importante rever esa cifra, que a nivel nacional es más de 80 mil, porque permitirá marcar trayectorias, en Santa Fe esperábamos 25 mil casos y llegamos casi a 780 mil casos y sin embargo la asistencia fue admirable”, evaluó.