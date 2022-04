"Las Malvinas son parte de nuestro territorio y jamás cederemos en nuestros reclamos"

A 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas, el presidente Alberto Fernández defendió el reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur e instó al Reino Unido a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que impone que las partes puedan "dialogar en el marco del derecho internacional" para resolver la disputa.

"Siento orgullo por nuestros combatientes, nuestros caídos y nuestro legítimo derecho a la soberanía. Pensé también en la palabra gratitud, por haber dejado una huella imborrable en la historia grande de nuestro país, pero también debo agregar horror, por la terrible e irresponsable decisión de una dictadura que mandó a la muerte a centenares de compatriotas", expresó el mandatario.

Desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex-ESMA, el jefe de Estado bregó para que "nunca más caigan en el olvido y el silencio de parte de ningún Gobierno" todos los que participaron en la gesta de 1982.

"Los reconocemos, los recordamos y los honramos como héroes que han sido y son", remarcó. "Las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio nacional. Jamás cederemos en nuestros reclamos", subrayó el Presidente, quien agregó: "Malvinas siempre fue un sentimiento clavado en el corazón de muchas generaciones de argentinos".

Alberto Fernández lamentó que con la iniciativa militar la dictadura "contrarió la larga tradición diplomática argentina de negociar en los organismos internacionales" y expresó que con el correr de la guerra "el intento de manipulación fue haciéndose evidente". "Desembarcar en las Islas fue una decisión a espaldas de un pueblo al que sólo intentaron confundir y manipular", ahondó.

"No nos cansemos de repetirlo: honor a nuestros soldados de la Guerra del Atlántico Sur", subrayó el Presidente, quien remarcó que en el Informe Rattenbach se pueden advertir "numerosas torpezas y desastres que la conducción militar cometió a lo largo de aquel conflicto".

Al referirse al reclamo nacional, indicó: "Seguimos denunciando ante el mundo que se trata de uno de los últimos resabios de colonialismo. Lo volvemos a decir hoy, 40 años después: las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

"La Argentina reitera su búsqueda de una solución negociada y pacífica a la disputa de la soberanía, porque tenemos un objetivo irrenunciable: recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Seguiremos trabajando en el marco del más profundo respeto al derecho internacional, para recuperar lo que nos corresponde", afirmó.

Y, dirigiéndose a Londres, manifestó: "Como Presidente de la Nación argentina solicito al Reino Unido de la Gran Bretaña que cumpla con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1965. Ésa resolución nos impone proseguir sin demora las negociaciones sobre la disputa de soberanía.

Estamos pidiendo dialogar en el marco del derecho internacional que nos asiste".

"Solicitamos también al Reino Unido que abandone la injustificada y desmedida presencia militar en esas islas, que no hacen más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y de cooperación internacional", añadió.

Junto a Alberto Fernández estuvieron el canciller, Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y su par de Defensa, Jorge Taiana, con quienes entregó reconocimientos a veteranos y familiares de caídos. Además, en el acto en el Museo Malvinas también estuvieron presentes los ex presidentes de Bolivia Evo Morales; de Uruguay José Mujica; y de Paraguay Fernando Lugo.