El Presidente celebró su cumpleaños junto a Evo Morales, Lugo y Mujica

El presidente Alberto Fernández celebró ayer su cumpleaños junto a los ex mandatarios Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay) y José "Pepe" Mujica (Uruguay), a quienes les agradeció "tanto afecto y compromiso por la unidad latinoamericana".

"Hoy recordamos a nuestros héroes de Malvinas con Lugo, Evo Morales, Pepe Mujica y Lucía Topolansky. Tras el acto, impulsados por Evo, todos celebramos mi cumpleaños", publicó Fernández en sus redes sociales.

Tras el festejo, que se realizó en la Residencia de Olivos, el jefe de Estado compartió una fotografía en la que se muestra junto a los ex presidentes festejando su natalicio número 63. "Evo me regaló un hermoso poncho tejido por hermanas bolivianas. Gracias por tanto afecto y compromiso por la unidad latinoamericana", enfatizó el mandatario argentino.

Además, Alberto Fernández recibió el saludo de su pareja y madre de su futuro segundo hijo, Fabiola Yañez, quien utilizó su cuenta de la red social Instagram para enviar un "feliz cumpleaños" al Presidente.

"Caminar juntos siempre es hermoso, pero en tu día aún más. ¡Feliz cumpleaños!", publicó la Primera Dama acompañando el posteo junto a una fotografía con su pareja, en la que también se puede ver su panza de embarazada. Y agregó: "Tengo la dicha de compartir con vos un tiempo muy especial en el que nuestro mayor deseo se está por hacer realidad y el camino será de a tres".

A poco días de dar a luz, la primera dama, Fabiola Yañez, "se encuentra cursando la etapa final de su embarazo en perfecto estado de salud". "La señora Fabiola Yañez se encuentra cursando la etapa final de su embarazo en perfecto estado de salud", destacó la Unidad Médica Presidencial (UMP).

A través de un breve parte, el área coordinada por el doctor Federico Saavedra remarcó que desde el inicio del embarazo la primera dama "ha sido atendida en el Sanatorio Otamendi, institución en la que será el nacimiento". "Informaremos en forma continua la evolución del mencionado embarazo", concluyó el comunicado.

En los últimos días, la pareja del presidente Alberto Fernández había dado a conocer que el niño que se criará en la Quinta de Olivos se llamará Francisco. "Se llamará Francisco Fernández Yañez", precisó la Primera dama en declaraciones a la Revista Gente, y aclaró que el nombre también fue elegido porque ella y el jefe de Estado admiran al Papa Francisco.

En cuanto a la elección del nombre, explicó: "Es un nombre que siempre me gustó, y además cuenta con un significado muy lindo: Perteneciente al pueblo de los francos. Procede del latín Francus, que significa hombre libre. Claro que a ello, además, hay que sumarle que ambos admiramos mucho al Papa Francisco".

"La propuesta fue mía. En realidad había dos [nombres] que con Alberto nos gustaban mucho. Hasta que terminamos decidiéndolo juntos", puntualizó Yañez.

Además, la Primera dama indicó que el nombre fue elegido "hace muy poco", y reveló que no tenía una preferencia en cuanto al sexo del bebé, ya que en ambos casos tenía "mucha ilusión".

A mediados del pasado mes de febrero, el Presidente había bromeado con que su segundo hijo nacería en abril: "Todo indica que debería nacer entre la primera y segunda semana de abril. Que haya salido de Aries es uno de mis logros".

El pasado 25 de septiembre, el Gobierno nacional había confirmado oficialmente que Yañez estaba embarazada, cursando la décima semana. (NA)