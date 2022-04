Otro capítulo de la interna

En medio de la interna oficialista que parece no haber llegado a sin fin, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaron actos distintos en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 40° aniversario del inicio del conflicto bélico.Bajo el lema "Malvinas nos une", el Gobierno nacional organizó una serie de actos en todo el país para recordar los 40 años de la guerra, pero el Presidente y la vicepresidenta tuvieron actividades separadas.Por un lado, Alberto Fernández asistió este mediodía a un acto en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por gran parte del Gabinete nacional.Allí, el cantante lírico Darío Volonté, ex combatiente de Malvinas y sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, interpretó la canción "Aurora"; Dolores Solá cantó el Himno Nacional; y Luna Sujatovich cerró el acto con la entonación de la Marcha de las Malvinas.En tanto, Cristina Kirchner encabezó una actividad en el salón Azul de la Cámara Alta, donde entregó diplomas de distinción a 17 ex combatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso de la Nación junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Posteriormente, en la explanada del edificio situada sobre la calle Entre Ríos, tuvo lugar un concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso, el coro de la Biblioteca y artistas invitados.Por último, se proyectó, sobre la fachada del Palacio, un mapping histórico sobre las Islas Malvinas. (NA)